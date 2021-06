Bauzeit: seit 2012

Motoren: 73 PS (SCe 75) bis 90 PS (TCe 90 und dCi 90)

Preis: ab 4500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2014): drei Sterne

Der Dacia Logan wird bei der Renault-Tochter Dacia in Rumänien produziert.

Der Logan ist ein kleines Raumwunder,Sein Werterhalt ist überdurchschnittlich, das Gebrauchtpreisniveau gesalzen. Als Antriebe finden sich Benzin-, Diesel- und LPG-Versionen am Markt.Er hat ausreichend Kraft und verbraucht wenig. Fahrfreude sollte man jedoch nicht erwarten. Derist untersteuernd ausgelegt, fährt sich insgesamt träge.

Zu viel. Wer wenig für sein Auto zahlt, spart offensichtlich auch oft auch an der Wartung.Beklagt werden außerdem Frontscheiben, die schnell verkratzen. Rückrufe gab es wegen Problemen mit den Bremssätteln und den Fahrerairbags.

Bauzeit: 2005 bis 2012, MCV bis 2013

Motoren: 68 PS (dCi) bis 105 PS (1.6 16V)

Preis: ab 750 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2005): drei Sterne

Ein Minimalistenmobil für Transportaufgaben von A nach B. Beinahe so schlicht wie ein Nutzfahrzeug undAb 2005 ging der Logan für 7200 Euro an den Start und war selbst Jahre später nur wenige Hundert Euro teurer. Unter dem spartanischen Blechkleid steckt alte Technik von Renault. Der günstige Preis war nur durch Verzicht möglich:Die Hochdachkombiversion MCV kam besser an als die Limousine.