D er günstige Preis ist verlockend, doch die Folgekosten ernüchtern. Bei der ersten HU fallen im Vergleich zum Durchschnitt doppelt so viele Logan II durch die HU. Beim elfjährigen Logan I sind es fast 37 Prozent. Massive Probleme hat er mit Aufhängungen, Lenkung, Licht, Bremse, Auspuff. Der Nachfolger tendiert in puncto Fußbremse, Aufhängung und Licht in dieselbe Richtung.