drei neue Modelle kommen, eins davon ist ein Kompakt-SUV, das größer als der Studie mit dem Namen Bigster zeigt, wie das Auto aussehen könnte. Dacia hat den Fünfjahres-Plan für die Marke vorgestellt. Bis 2025 sollenkommen, eins davon ist ein Kompakt-SUV, das größer als der Duster werden wird. Einemit dem Namenzeigt, wie das Auto aussehen könnte.

Eckig und offroadtauglich

Auf den ersten Blick wirkt der Bigster mit seinen eckigen Elementen ziemlich aggressiv, aber auch offroadtauglich dank üppiger Plastikbeplankung rundherum und dem weit hoch gezogenen Unterfahrschutz an Front und Heck. Die stark ausgeformte Motorhaube mündet nicht in einen Grill, der befindet sich offenbar weiter unten in der Frontschürze, sondern in ein die gesamte Breite einnehmendes Element, auf dem die neuinterpretierte Y-Lichtsignatur zu sehen ist. Die wird auch von den Rückleuchten wieder aufgenommen. Sie sind in dieser Form gestaltet, wirken recht groß und ragen weit in die Seiten.

Länger als der Duster

Hybrid und mit alternativen Antrieben angeboten werden. Wenn Dacia in diesem Bereich seine bisherige Strategie fortführt, dürfte letzteres vor allem Gasantriebe, also Marktstart ansteht, lässt man noch offen. Dafür betonen die Rumänen, dass der Preis gewohnt günstig ausfallen wird. Das Kompakt-SUV soll so viel wie ein Kleinwagen-SUV kosten. Das Showcar ist mit 4,60 Metern Länge ca. 28 Zentimeter länger als der Duster und soll alsund mit alternativen Antrieben angeboten werden. Wenn Dacia in diesem Bereich seine bisherige Strategie fortführt, dürfte letzteres vor allem, also CNG und LPG , bedeuten. Wann deransteht, lässt man noch offen. Dafür betonen die Rumänen, dass dergewohnt günstig ausfallen wird. Das Kompakt-SUV soll so viel wie ein Kleinwagen-SUV kosten.

Kommt ein neues Logo?

Und: Scheinbar verabschiedet Dacia sich vom altbekannten Dacia-Logo, denn die Marken-Schriftzüge an Front, Seiten und Heck sind deutlich expressiver gestaltet. Offizielle Informationen dazu, gibt es jedoch noch nicht.

