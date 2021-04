Mit Sky Q inklusive dem 4K-fähigen Receiver empfangen Sie Serien, Filme und Sportevents auf festen Programmplätzen und zu festen Uhrzeiten, genauso wie im linearen Fernsehen. Allerdings lassen sich mit dem Sky-Q-Receiver verpasste Filme und Serien auch zu einem späteren Zeitpunkt anschauen – dank Sky On Demand. Diese Funktion gehört standardmäßig zu Sky Q und ermöglicht Ihnen den Abruf von Inhalten zu jeder Tages- und Nachtzeit. Inhalte bis zu 800 Stunden speichert die 1-Terabyte-Festplatte. Zudem erhalten Sie Zugriff auf die große Auswahl an Premium-Apps inklusive Mediatheken von ARD, ZDF und vielen weiteren Sendern. Per Satellit oder Kabelanschluss lässt sich auch das Free-TV über den Sky-Receiver empfangen.

Der Sky Top-Deal im Überblick

• Sky Entertainment Paket inklusive

• gratis Sky Q 4K-Receiver

• 29 Euro Aktivierungsgebühr (sonst 59 Euro)

• monatliche Kosten: 12,50 Euro statt 15,00 Euro (nach 12 Monaten 15 Euro/Monat)

Sky Q : Die wichtigsten Features

• Apps und Mediatheken: Mit nur einer Fernbedienung direkter Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken und Apps wie Netflix, Amazon Prime Video oder DAZN – die volle Vielfalt an einem Ort.

• Sky Go: Smartphone, Tablet sowie PC/Mac – Ihr Sky Programm schauen Sie, wo Sie möchten.

• Aufnehmen: Bis zu 800 Stunden Programm aufnehmen und ansehen, wann Sie möchten.

• Restart: Bereits laufenden Inhalt einfach neu starten.

• Sprachsteuerung: Nie ging es schneller, Inhalte zu finden, die Sie sehen möchten.

• Kids Mode: Einfach aktivieren, damit Kinder nur Inhalte im Kids-Bereich anschauen können.

• Sky Shop: Die neuesten Blockbuster als Erster sehen. Jede Woche brandaktuelle Highlights noch bevor die DVD oder Blu-ray im Handel verfügbar ist. Z um Leihen oder Kaufen.

Sky Q: Die Serien-Highlights im April

Mit Sky Q sehen Sie im April viele neue und exklusive Serienkracher. Über das inklusive Entertainment-Paket, das bei Sky Q immer inklusive ist, sehen Sie preisgekrönte Sky Originals, exklusive Top-Serien von HBO und weiterer Partner parallel zum US-Start für nur 12,50 Euro/Monat.

The Nevers: Superheldinnen-Power im viktorianischen London

Sci-Fi-Actionserie vom "Avengers"-Macher: Eine Gruppe von Frauen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten kämpft darum, die Welt zu verändern.

Darum geht's bei The Nevers

Als sich die Regentschaft von Königin Victoria dem Ende neigt, entwickeln manche Menschen außergewöhnliche Fähigkeiten. Es sind vor allem Frauen, die plötzlich über charmante, oft aber auch beunruhigende Superkräfte verfügen. Als "Berührte" gebrandmarkt, drängt man sie an den Rand der Gesellschaft. Die mysteriöse und schlagfertige Witwe Amalia True (Laura Donnelly) und die brillante junge Erfinderin Penance Adair (Ann Skelly) sind Meisterinnen der neuen Kräfte und geben den "Berührten" ein Zuhause. Dabei müssen sie gegen viele Mächte kämpfen, um Platz für diejenigen zu schaffen, die in der Geschichte, wie wir sie kennen, bislang keinen Platz hatten.

• Sky zeigt die neue HBO-Sci-Fi-Actionserie zum ersten Mal im deutschen Fernsehen: Die neuen Episoden laufen seit dem 12. April immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic und sind ab sofort mit Sky Q auch auf Abruf verfügbar.

Schitt's Creek

Die einst superreiche Familie Rose ist nach plötzlicher Pleite zu einem Neustart gezwungen. Zum Glück hat Papa vor Jahren das Provinzkaff Schitt's Creek gekauft - aber dort lebt man nach ganz eigenen Regeln ... Die Comedy-Serie wurde bereits mit zwei Golden Globes gekürt!

• Sky zeigt die Comedy-Serie Schitt's Creek seit dem 7. April

Resident Alien

Alan Tudyk, alias Dr. Harry Vanderspeigle, kommt in der neuen SYFY-Serie schwer in die Bredouille. In einer amerikanischen Kleinstadt prallen die schrulligen Bewohner und ein Außerirdischer mit einer tödlichen Mission aufeinander. Die erste Staffel der Science-Fiction-Dramedy als deutschsprachige TV-Premiere exklusiv auf SYFY.

Die SYFY-Serie "Resident Alien" wird bei Sky immer donnerstags um 20.15 Uhr mit einer Folge pro Woche als exklusive deutschsprachige TV-Premiere auf SYFY gezeigt.

• Resident Alien, Staffel 1 seit dem 8. April bei Sky

Stargirl

Eine ganz normale Teenagerin wird in dieser neuen DC-Comic-Serie zur Superheldin: Courtney findet den kosmischen Stab von Starman. Schnell meistert sie die Superwaffe - und tritt in seine Fußstapfen.

• Stargirl, Staffel 1 seit dem 11. April bei Sky

The Good Doctor

Der junge Mediziner Shaun (Freddie Highmore) tritt seinen ersten Job an. Als Chirurg ist er genial, doch mit Empathie können die Patienten nicht rechnen - der Doc ist Autist. Alles Folgen sind mit Sky Q nach Ausstrahlung auch auf Abruf verfügbar.

• The Good Doctor, Staffel 4 seit dem 13. April auf Sky

Para - Wir sind King

Das neue TNT Serie Original von den Machern von "4 Blocks" startet am 22. April. Die sechsteilige Dramaserie begleitet vier Freundinnen in Berlin-Wedding auf der Suche nach dem Glück.

• Para - Wir sind King ab 22. April immer donnerstags um 21 Uhr in Erstausstrahlung

Sky Q: Die Film-Highlights im April



Das perfekte Kinoerlebnis bietet Sky Q mit dem Paket "Entertainment & Cinema". Hier sehen Sie eine gigantische Auswahl der erfolgreichsten Filme des Jahres über alle Genres hinweg und schon kurz nach der Ausstrahlung im Kino. Es ist das perfekte Paket für Fans großer Blockbuster für nur 22,50 Euro/Monat.

Tenet

In Christopher Nolans spektakulärem Actionthriller kämpft sich John David Washington in einer schwindelerregenden Mission rückwärts durch die Zeit, um die Menschheit vor dem Aus zu bewahren.

Wie schon in seinen erzählerisch und visuell bahnbrechenden Meisterwerken "Inception" (2010) und "Interstellar" (2014) sprengt Filmemacher Christopher Nolan in "Tenet" einmal mehr die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, lässt Schüsse aus der Wand zurück in die Pistole fliegen oder ein Autowrack sich selbst entbeulen und weiterfahren, während für alle Beteiligten die Zeit vorwärtsläuft. "Mir gefiel an der Prämisse des Films, dass sie sich nicht mit Worten erklären lässt – nicht einmal im Drehbuch", so der Regisseur im Interview mit der britischen Zeitschrift "Total Film". "Nur die Kamera kann Zeit sichtbar machen. Man muss es mit eigenen Augen sehen, um es zu begreifen."

• Sky zeigt den Science-Fiction-Thriller "Tenet" am 23. April um 20:15 Uhr auf Sky Cinema Premieren.

Dank Sky Go nichts mehr verpassen

Sky Go macht's möglich: Zudem lassen sich alle Inhalte mit Sky Q auch unterwegs streamen. Dann liefert Sky Ihnen die Inhalte nicht über den TV-Anschluss, sondern übers Internet mit der Sky Go App. So empfangen Sie Sky-Programme auch unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet, aber ebenso zu Hause am Computer. Über Sky Go schauen Sie sowohl die festen Sky-Sender, die ein lineares Programm ausstrahlen, als auch die Inhalte von Sky on Demand. Sky Go bietet also alle Vorteile von Sky Q – nur eben für unterwegs.