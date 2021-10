Datenschutzerklärung



Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Angebot.



Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über Art, Umfang und Zweck der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten und Ihre Rechte als betroffene Person. Wenn Sie Ihre Betroffenenrechte (z.B. Auskunft und Löschung) geltend machen möchten, klicken Sie bitte Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Angebot.Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über Art, Umfang und Zweck der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten und Ihre Rechte als betroffene Person. Wenn Sie Ihre Betroffenenrechte (z.B. Auskunft und Löschung) geltend machen möchten, klicken Sie bitte hier



Inhalt

1. Verantwortlicher



Verantwortlich für die Datenverarbeitung gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist vorbehaltlich abweichender Angaben in dieser Datenschutzerklärung die Axel Springer SE, Axel-Springer-Str. 65, 10888 Berlin, Telefon: +49 30 2591 0, E-Mail:



Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten der folgenden Printprodukte ist die Axel Springer Auto Verlag GmbH: AUTO BILD, AUTO BILD ALLRAD, AUTO BILD KLASSIK, AUTO BILD SPORTSCARS, AUTO BILD REISEMOBIL, AUTO TEST, BIKE BILD sowie unsere Rallye Veranstaltungen, insbesondere Hamburg-Berlin-Klassik sowie Bodensee Klassik.



Wir gestalten Internetseiten aus unserer Website auch als Accelerated Mobile Pages (AMP). Rufen Sie, z.B. nach einer Google-Suche mit Ihrem Smartphone, eine dieser Internetseiten auf, wird diese AMP möglicherweise nicht von unseren Servern, sondern direkt aus dem Zwischenspeicher (Cache) von Drittanbietern, wie z.B. Google ausgeliefert. In diesen Fällen erscheint in der Adresszeile Ihres Browsers auf der Ebene der Second Level Domain nicht unser Domainname (unsere Internetadresse), sondern z.B. der Domainname von Google bzw. „ampproject.org". Bei solchen Aufrufen aus dem Zwischenspeicher von Google oder sonstigen Drittanbietern haben wir keinen Einfluss auf die Datenverarbeitung durch diese.



Wir achten darauf, dass wir über unsere AMP keine personenbezogenen Daten erheben und haben deshalb in der AMP-Version alle Kontaktformulare deaktiviert.



Für die vorbehaltlich Ihrer Einwilligung in der Privatsphäre über sog. Facebook Business Tools der Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Facebook“) erhobenen Informationen sind wir mit Facebook gemeinsam verantwortlich. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie an entsprechender Stelle in dieser Datenschutzerklärung. Informationen zu Facebook und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sowie weitere Informationen dazu, wie Facebook personenbezogene Daten verarbeitet, einschließlich der Rechtsgrundlage und der Möglichkeiten zur Wahrnehmung Ihrer Rechte als betroffene Person gegenüber Facebook können Sie der Datenrichtlinie von Facebook entnehmen. Wir haben mit Facebook eine Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortung (Art. 26 DSGVO) geschlossen, in der wir die jeweiligen Verantwortlichkeiten für die Erfüllung der Verpflichtungen gemäß der DSGVO hinsichtlich der gemeinsamen Verarbeitung festgelegt haben. Danach sind wir verpflichtet, die vorstehenden Informationen bereitzustellen und Facebook hat die Verantwortung für die weiteren Betroffenenrechte gemäß Art. 15-20 der DSGVO übernommen.

2. Aufruf der Website / Apps



Wenn Sie unsere Angebote nutzen, werden durch uns automatisch verschiedene Daten erfasst und verarbeitet, wie z.B.:

- Informationen über das zugreifende Endgerät und die verwendete Software

- Gekürzte IP-Adresse des Nutzers

- Datum und Uhrzeit des Zugriffs

- Cookies (Sonderkategorien)

- Websites, von denen der Nutzer auf unsere Website gelangt oder

- die der Nutzer über unsere Website aufruft

Die zumindest vorübergehende Speicherung der IP-Adresse ist technisch erforderlich, um eine Auslieferung der Website zu ermöglichen. . Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Unsere Server speichern Ihre IP-Adresse außerdem für bis zu 14 Tage zu eigenen Sicherheitszwecken (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Zudem verarbeiten wir Ihre ungekürzte IP-Adresse bzw. Ihre pseudonyme ID während der Nutzung unseres Angebots, zu dem Zweck und in unserem Interesse, die Leistungsfähigkeit und Performance unseres Angebots zu messen. Nutzungsprofile werden dabei nicht erstellt. Ihre IP-Adresse bzw. pseudonyme ID wird unmittelbar nach Schließung der jeweiligen Sitzung automatisiert anonymisiert. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3. Zugriffsberechtigungen



Vorbehaltlich Ihrer Einwilligung verwendet unsere App folgende Berechtigungen zu den dahinter aufgelisteten Zwecken, mit denen sie Zugriff auf bestimmte Funktionen Ihres mobilen Endgerätes erhält:



• Standort – Unsere Apps verwenden möglicherweise Standortdaten Ihres Endgeräts, um Ihnen Nachrichten aus Ihrer Region anzuzeigen. Den Zugriff auf die Standortdaten können Sie jederzeit in den Einstellungen Ihres Endgeräts deaktivieren.



Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie können eine von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.







4. Registrierung



Für das Bereitstellen bestimmter Inhalte oder Leistungen auf unserer Website ist eine Registrierung erforderlich. Jeder Nutzer kann sich kostenfrei unter Angabe von Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und einem Passwort bei AUTO BILD registrieren, wodurch Ihre Registrierungsdaten an uns übermittelt werden. Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zur Erfüllung des Nutzungsvertrags zwischen uns und dem Nutzer (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).



5. Abonnement und zahlungspflichtige Dienste



Beim Abschluss eines Abonnements oder bei Bezug eines zahlungspflichtigen Dienstes nutzen wir Ihre Vertragsstammdaten einschließlich Kontaktdaten zur Vertragsdurchführung und -erfüllung, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung, sowie die Durchsetzung von Rechtsansprüchen oder Forderungen notwendig ist (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zu unseren Produkten oder Leistungen. Im Falle von bezahlpflichtigen Diensten verarbeiten wir gewisse Daten, weil wir einer rechtlichen Verpflichtung unterliegen, durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO i.V.m. § 147 AO; Aufbewahrungspflicht 10 Jahre).



In bestimmten Fällen erhalten wir auch Daten, weil Sie in die Übermittlung an uns eingewilligt haben.



Wie Sie wissen, werden Apps regelmäßig auf den Seiten dritter Anbieter (wie iTunes, Google etc.) zum Herunterladen bereitgestellt. Wenn nach den anwendbaren Nutzungsbedingungen eines solchen Anbieters die Axel Springer SE Ihr Vertragspartner für den Erwerb der App wird, verarbeiten wir die Daten, die uns der Drittanbieter zur Verfügung stellt, in dem zur Vertragserfüllung erforderlichen Umfang, damit Sie die App auf Ihr mobiles Endgerät herunterladen können.



Für den Fall, dass Sie einen zahlungspflichtigen Dienst nutzen oder etwas über unsere Website / App erwerben, bieten wir Zahlungsmethoden folgender Drittanbieter an, die jeweils verantwortlich für die Datenverarbeitung gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO sind:



PayPal



Wir haben auf dieser Website die Zahlungsmöglichkeit PayPal integriert. PayPal ist ein Online-Zahlungsdienstleister der PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg. Zahlungen werden über sogenannte PayPal-Konten abgewickelt, die virtuelle Privat- oder Geschäftskonten darstellen. Zudem besteht bei PayPal die Möglichkeit, virtuelle Zahlungen über Kreditkarten abzuwickeln, wenn ein Nutzer kein PayPal-Konto unterhält. Ein PayPal-Konto wird über eine E-Mail-Adresse geführt, weshalb es keine klassische Kontonummer gibt. PayPal ermöglicht es, Online-Zahlungen an Dritte auszulösen oder auch Zahlungen zu empfangen. PayPal übernimmt ferner Treuhänderfunktionen und bietet Käuferschutzdienste an. Wählt die betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als Zahlungsmöglichkeit „PayPal“ aus, werden automatisiert Daten der betroffenen Person an PayPal übermittelt. Mit der Auswahl dieser Zahlungsoption willigt die betroffene Person in die zur Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein. Bei den an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten handelt es sich in der Regel um Vorname, Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer oder andere Daten, die zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. Zur Abwicklung des Kaufvertrages notwendig sind auch solche personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der jeweiligen Bestellung stehen. Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. Wir werden PayPal personenbezogene Daten insbesondere dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen PayPal und dem für uns ausgetauschten personenbezogenen Daten werden von PayPal unter Umständen an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung. PayPal gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an verbundene Unternehmen und Leistungserbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen. Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung zum Umgang mit personenbezogenen Daten jederzeit gegenüber PayPal zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht auf personenbezogene Daten aus, die zwingend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt oder übermittelt werden müssen.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von PayPal können unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full abgerufen werden.

6. Mailings und Newsletter



Ihre im Zuge der Registrierung oder im Rahmen der Vertragsdurchführung erhobene E-Mail-Adresse verwenden wir außerdem, um Sie per E-Mail über eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen sowie über bestehende Abonnements oder generell über AUTO BILD zu informieren, sofern wir Sie bei Erhebung der E-Mail-Adresse hierauf hingewiesen und Sie dem nicht widersprochen haben. Die Verarbeitung der E-Mail-Adresse erfolgt in diesem Fall auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an der Bewerbung unserer Waren und Dienstleistungen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, § 7 Abs. 3 UWG). Sie haben jederzeit die Möglichkeit, der Zusendung dieser Informationen über weitere Produktangebote zu widersprechen, z.B. durch Anklicken des hierfür in jeder dieser E-Mails vorgesehenen Abbestelllinks bzw. jederzeit schriftlich oder in Textform an datenschutz@axelspringer.de oder Axel-Springer-Str. 65 in 10888 Berlin.

Sofern Sie einen unserer Mailings bzw. Newsletter bestellt haben, nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse darüber hinaus, um Ihnen den von Ihnen bestellten Newsletter zuzusenden. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine von Ihnen erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen bzw. den bestellten Newsletter wieder abzubestellen, z.B. durch Anklicken des hierfür in jedem Newsletter vorgesehenen Abbestelllinks.

7. E-Mail-Tracking



8. Push-Benachrichtigungen



Soweit Sie sich für den Empfang sog. Push-Benachrichtigungen angemeldet haben, erhalten Sie über unsere Push-Benachrichtigungen regelmäßig Informationen über redaktionelle Inhalte, die unser Team für Sie auswählt. Hierfür bedienen wir uns der Dienste der CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg („CleverPush“), die wir datenschutzrechtlich verpflichtet haben (Art. 28 DSGVO). Verantwortlich für die Datenverarbeitung bleiben wir. Um sich für die Push-Nachrichten anzumelden, müssen Sie die Abfrage Ihres Browsers bzw. Endgerätes zum Erhalt der Benachrichtigungen bestätigen. Dieser Prozess wird von uns dokumentiert und gespeichert. Hierfür wird der Anmeldezeitpunkt sowie eine Browser- bzw. Geräte-ID gespeichert. Diese Daten dienen einerseits dazu, Ihnen die Push-Benachrichtigungen zusenden zu können und andererseits als Nachweis Ihrer Anmeldung zu dem Zweck, unsere Push-Benachrichtigungen stetig zu optimieren, werten wir zudem das Nutzerverhalten bzgl. unserer Push-Benachrichtigungen statistisch aus. Wir können so erkennen, ob und wann unsere Push-Benachrichtigungen angezeigt und angeklickt wurden. Dies ermöglicht uns festzustellen, welche Push-Benachrichtigungen die Empfänger interessieren, um zukünftige Nachrichten auf die mutmaßlichen Interessen aller Empfänger abzustimmen und damit das Interesse für unser Angebot zu steigern. Zusätzlich speichern wir neben der Browser- bzw. Geräte-ID den Themenschwerpunkt der Seite, auf der die Push-Benachrichtigungen aktiviert wurde (z.B. Wirtschaft, Sport etc.). Diese Information nutzen wir ebenfalls, um an die entsprechenden Abonnenten Push-Benachrichtigungen zu versenden, die in ihrem mutmaßlichen Interesse sind. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist jeweils Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. § 15 Abs. 3 TMG.



9. Geo-Lokalisierung



Auf der Grundlage der gekürzten IP-Adresse können wir auf allen unseren Websites, die aus einer bestimmten Region abgerufen werden, Inhalte mit regionalem Bezug anzeigen. Diese sogenannte Geo-Lokalisierung, also die Zuordnung eines Websiteaufrufs zum Ort des Aufrufs, erfolgt grundsätzlich ausschließlich auf der Grundlage der anonymisierten IP-Adresse und nur bis zur geographischen Ebene der Bundesländer / Regionen. Aus den so gewonnenen geographischen Informationen kann in keinem Fall ein Rückschluss auf den konkreten Aufenthaltsort eines Nutzers gezogen werden.







10. Rallye-Veranstaltungen



Sofern Sie an einer Rallye Veranstaltung teilnehmen verarbeiten wir die folgenden personenbezogenen Daten:

- Name

- Titel

- Anschrift

- Geschlecht

- Telefonnummer

- E-Mail-Adresse

- Geburtsdatum

- KFZ-Kennzeichen und Führerscheinnummer

- Startnummer, Platzierung

- T-Shirt-Größe

- Ggf. Film- und Fotoaufnahmen

Im Rahmen unserer Rallye Veranstaltungen nutzen wir Ihre Daten zur Abwicklung der Veranstaltung und Ihrer Teilnahme dabei, etwa zur Verwaltung der Anmeldungen, für die Ergebnisauswertungen, zum Einladungsmanagement und zur veranstaltungsbezogenen Kommunikation mit Ihnen, wobei Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO hierfür die Rechtsgrundlage ist. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ihren Vor- und Nachnamen, Ihren Wohnort, Ihre Fahrzeugdaten, Ihre Strafpunkte und Ihre Starterliste und Ergebnislisten auf unserer Website. Foto- und Filmaufnahmen von Teilnehmern, die während der Veranstaltung angefertigt wurden, werden von dem Veranstalter ggf. veröffentlicht und in Medien von AUTO BILD genutzt und verwertet. Darüber hinaus werden solche Aufnahmen ggf. auch an Sponsoren der Veranstaltung übermittelt und von diesen in eigenen Medien genutzt. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Ihr Name und Ihr Alter können ggf. im Rahmen unserer Berichterstattung über die Veranstaltung in den Medien von AUTO BILD, in Social-Media-Kanälen oder Pressemitteilungen aufgrund unseres berechtigten Interesses gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO von uns verwendet werden.



Wir verwenden Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten ggf. auch für Werbezwecke, etwa zur Übermittlung von News in Bezug auf die Veranstaltung oder von Informationen zu Produkten von AUTO BILD. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht in der erfolgreichen Vermarktung unserer Veranstaltungen und Produkte. Eine werbliche Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse zur Übersendung von E-Mails mit werblichem Inhalt oder Ihrer Telefonnummer für Anrufe zu werblichen Zwecken erfolgt jedoch nur, wenn Sie uns hierzu Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO erteilt haben. Sie können eine entsprechende Einwilligung jederzeit widerrufen (siehe auch unten unter 36).



Im Rahmen Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung müssen Sie uns diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Teilnahme und die Erfüllung der damit verbundenen Zwecke (z. B. Auswertung von Ergebnissen, Erstellung von Veröffentlichung von Rankings, etc.) erforderlich sind. Ohne diese Daten ist Teilnahme leider nicht möglich.









11. Kommentarfunktion und Umfragen



Wir bieten auf unserer Website und in Blogs sowie auf allgemeinen Feedback-Seiten vereinzelt die Möglichkeit an, Kommentare und, Feedback abzugeben oder Bugs und fehlerhafte Inhalte zu melden sowie an Umfragen teilzunehmen, wobei zusätzliche personenbezogene Daten gespeichert werden, die Sie von sich aus angeben. Wir verarbeiten in diesen Fällen die Daten, die Sie uns übermitteln. Wenn Ihre Eingaben zur Veröffentlichung bestimmt sind und Sie hierzu eine Einwilligung abgegeben haben, können Sie auf unseren Online Diensten Kommentare abgeben und abonnieren. Das gleiche gilt bei Umfragen, an denen Sie teilnehmen. Wenn Sie einen Kommentar veröffentlichen möchten, müssen Sie die hierfür vorgesehenen Felder ausfüllen. Sie können hierbei auch ein Pseudonym verwenden. Wenn Sie die Felder nicht ausfüllen, können Sie keinen Kommentar veröffentlichen. Wir erheben und verarbeiten die von Ihnen angegebenen Daten, um Ihren Kommentar wunschgemäß veröffentlichen und auf mögliche Verstöße gegen unsere Netiquette-Regeln überprüfen zu können (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Insbesondere benötigen wir hierbei auch Ihre E-Mail-Adresse, um Sie im Falle von Beanstandungen Ihres Kommentars oder Ihrer Meldung kontaktieren und Ihnen die Möglichkeit zur Stellungnahme geben zu können (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO).



Zur Analyse von Nutzerkommentaren hinsichtlich der Einhaltung unserer Netiquette-Regeln nutzen wir das Moderations-Tool Conversario der ferret go GmbH, Brauerstraße 14, 16321 Bernau bei Berlin (ferret go). Folgende Daten werden in unserem Auftrag (Art. 28 DSGVO) erfasst und gespeichert:



- Conversario Facebook: NutzerID,

- NutzerName (Facebook Name)

- Nutzerbild

- Kommentartext

- KommentarID

- Datum & Uhrzeit des Kommentars.





12. Ihre Kontaktaufnahme



Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns über eines unserer Kontaktformulare oder per E-Mail werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns verarbeitet, um Ihre Anfrage zu bearbeiten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, wenn sie für den vorgenannten Zweck nicht mehr erforderlich sind, sofern der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO. Wenn Sie uns personenbezogene Daten einer anderen Person mitteilen, müssen Sie dazu die ausdrückliche vorherige Einwilligung dieser Person einholen und sie darüber informieren, wie wir personenbezogene Daten gemäß unserer Datenschutzerklärung verarbeiten.



13. Gewinnspiele



14. Ort der Verarbeitung



Wir verarbeiten personenbezogene Daten auch in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes („EWR“), u.a. den USA. Zur Sicherstellung eines angemessenen Datenschutzniveaus bedienen wir uns bei der Ausgestaltung der Vertragsverhältnisse mit den eingesetzten Diensten in Drittländern der Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gemäß Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO, es sei denn es existiert für das jeweilige Drittland ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission:



15. Herkunft der Daten



In bestimmten Fällen erhalten wir auch Daten, weil Sie in die Übermittlung an uns eingewilligt haben.



16. Weitergabe Ihrer Daten an Dritte



Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn die Übermittlung erforderlich ist, um unsere vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen und dies ersichtlich bei oder gemeinsam mit einem anderen Anbieter erfolgt (z. B. bei Kooperationen), wir zur Weitergabe in sonstiger Weise berechtigt oder verpflichtet sind, oder Sie uns eine entsprechende Einwilligung erteilt haben.



Zur Erbringung unserer Leistung können ausgewählte personenbezogene Daten innerhalb unseres Unternehmens an bestimmte Abteilungen mitgeteilt werden. Dazu gehören Mitarbeiter der Abteilungen Buchhaltung, Product Management, Marketing und IT.



In bestimmten Fällen setzen wir auch externe Dienstleister oder verbundene Unternehmen ein, die von uns beauftragt sind, Daten für uns weisungsgebunden zu verarbeiten. Solche Dienstleister werden von uns gemäß Art. 28 DSGVO vertraglich als Auftragsverarbeiter verpflichtet und dürfen Ihre Daten zu keinen anderen Zwecken weiterverwenden. Von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter erbringen für uns insbesondere die folgenden Dienstleistungen: Bezahldienst(e), Content Recommendation, Gewinnspielabwicklung, Newsletterversand, SMS-Versandservice, Prämienversand und Web/Appanalyse.



Durch die Teilnahme an einer Rallye Veranstaltung nehmen Sie an der Ergebnisauswertung durch die HP Sportauswertung, Philipp Pongratz, Waldschmidtstraße 16 93444 Bad Kötzting teil. Sofern Sie zu den Gewinnern gehören, werden Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer nach dem Finale der Veranstaltung der Rallye den Sponsoren zum Zwecke der Übermittlung der jeweils von ihnen bereitgestellten Sachpreise an die jeweiligen Gewinner übermittelt und dort gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO verarbeitet. Die Sponsoren der Rallye Veranstaltung finden Sie unter:



Autostadt GmbH Stadtbrücke

38440 Wolfsburg

Mercedes-Benz Museum GmbH

HPC P111

70546 Stuttgart

Apollo Vredestein GmbH

Rheinstraße 103

Postfach 1370

56173 Vallendar

OCC Assekuranzkontor GmbH

Hüxtertorallee 6

23564 Lübeck

Sonax GmbH

Münchener Str. 75

86633 Neuburg a. d. Donau

ADAC e.V.

Hansastraße 19

80686 München

Classic Data GmbH & Co. KG

Harpener Str. 56

44791 Bochum

BORGWARD Zeitmanufaktur GmbH & Co. KG

Markgrafenstraße 16

79588 Efringen-Kirchen

Ulf Brokelmann e.K.

Hökerstraße 24

21682 Stade

17. Cookies und ähnliche Technologien



Um unser Angebot anbieten zu können und die Sicherheit zu gewährleisten, Betrug zu verhindern und Fehler zu beheben sowie, Inhalte technisch bereitzustellen, ist der Einsatz bestimmter Cookies und ähnlicher Technologien erforderlich (Sonderkategorien). Ferner werden die von Ihnen in der



Vorbehaltlich Ihrer Einwilligung verwenden wir und unsere Partner auf unserer Website zudem Cookies und ähnliche Technologien, um Daten auf Ihrem Endgerät zu speichern und zu verarbeiten, u. a. zu dem Zweck, Anzeigen und Inhalte basierend auf einem Nutzungsprofil zu personalisieren, dem Profil Daten hinzuzufügen, um Anzeigen und Inhalte besser zu personalisieren, die Leistung von Anzeigen und Inhalten zu messen, Erkenntnisse über die Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, abzuleiten, die Benutzerfreundlichkeit, Systeme und Software aufzubauen oder zu verbessern. Ohne die Erteilung einer Einwilligung für das Setzen von Cookies sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzbar.



Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies bzw. vergleichbaren Technologien und unseren Partnern finden Sie an entsprechender Stelle in dieser Datenschutzerklärung und in den Einstellungen Ihrer



Bei der Nutzung von Apps wird statt des Cookies eine in ihrer Funktion vergleichbare Technik verwendet. Bei der Nutzung von Apps wird statt des Cookies eine in ihrer Funktion vergleichbare Technik verwendet, wie z.B. die betriebssystemspezifische Werbe-ID, Vendor-ID oder eine zufällig erzeugte Nutzer-ID.Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies bzw. vergleichbaren Technologien und unseren Partnern finden Sie an entsprechender Stelle in dieser Datenschutzerklärung und in den Einstellungen Ihrer Privatsphäre . Dort haben Sie auch jederzeit die Möglichkeit, eine von Ihnen erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Bereits gesetzte Cookies können von Ihnen darüber hinaus jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall auch die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen in der Privatsphäre gelöscht werden und bei einem erneuten Besuch unserer Website erneut vorgenommen werden müssten. Die Laufzeit der vorbehaltlich Ihrer Einwilligung eingesetzten Cookies ist vorbehaltlich abweichender Angaben auf die Dauer von maximal einem Jahr beschränkt.Bei der Nutzung von Apps wird statt des Cookies eine in ihrer Funktion vergleichbare Technik verwendet.

18. Einfache Anzeigen auswählen



Zu dem Zweck und in dem Interesse, die Auswahl und Ausspielung der zur Refinanzierung unseres Angebots ausgespielten von Anzeigen zu optimieren, die Häufigkeit und Reihenfolge der Anzeige-Einblendungen zu steuern und um zu verhindern, dass eine Anzeige in einem ungeeigneten redaktionellen Umfeld (brand-unsafe) eingeblendet wird, verarbeiten wir Echtzeit-Informationen über den Kontext, in dem die Anzeige dargestellt wird, einschließlich Informationen über das inhaltliche Umfeld sowie das verwendete Gerät, wie z. B. Gerätetyp und -funktionen, Browser-Kennung, URL, IP-Adresse und die ungefähren Standortdaten eines Nutzers.



AdDefend (AdDefend GmbH, Borselstrasse 3, 22765 Hamburg; Deutschland)

Google Advertising Products (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

Google Custom Search Widget (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

Google Ads / Remarketing (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

idealo (idealo internet GmbH, Ritterstraße 11, 10969 Berlin, Deutschland)

Taboola (Taboola Inc., 28 West 23rd St. 5th fl., New York, NY 10010, USA)

Vibrant (Vibrant Media GmbH, Neuer Wall 59, 20354 Hamburg, Deutschland)

Xandr (ehemals AppNexus) (Xandr Inc., 28 W. 23rd Street, NY 10010, USA) (Xandr Inc., 28 W. 23rd Street, NY 10010, USA)

19. Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen



Vorbehaltlich Ihrer Einwilligung setzen wir Dienste ein zu dem Zweck, die zur Refinanzierung unseres Angebots ausgespielten Anzeigen an Ihren Interessen auf Basis Ihres Nutzungsverhaltens auszurichten. Zu diesem Zweck wird ein pseudonymisiertes Profil Ihrer Nutzung mit Informationen zu Ihren Aktivitäten, Interessen, den Besuchen auf Webseiten oder der Verwendung von Anwendungen, demographischen Informationen oder des Standorts erstellt.



Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine von Ihnen erteilte Einwilligung in den Einstellungen der



Google Advertising Products (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

Google Custom Search Widget (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

idealo (idealo internet GmbH, Ritterstraße 11, 10969 Berlin, Deutschland)

Outbrain Custom Audience Pixel (Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA)

Taboola (Taboola Inc., 28 West 23rd St. 5th fl., New York, NY 10010, USA) (Taboola Inc., 28 West 23rd St. 5th fl., New York, NY 10010, USA)

20. Personalisierte Anzeigen auswählen



Vorbehaltlich Ihrer Einwilligung setzen wir Dienste ein zu dem Zweck, Ihnen für Sie interessante Anzeigen auf Basis eines von Ihnen vorbehaltlich Ihrer Einwilligung erstellten personalisierten Anzeigenprofils Ihres Nutzungsverhaltens oder anderen historischen Nutzungsdaten, einschließlich der früheren Aktivitäten, der Interessen, den Besuchen auf Webseiten oder der Verwendung von Anwendungen, des Standorts oder demografischen Informationen ausspielen zu können.



Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine von Ihnen erteilte Einwilligung in den Einstellungen der



AdDefend (AdDefend GmbH, Borselstrasse 3, 22765 Hamburg; Deutschland)

Google Advertising Products (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

Google Custom Search Widget (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

idealo (idealo internet GmbH, Ritterstraße 11, 10969 Berlin, Deutschland)

Outbrain Custom Audience Pixel (Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA)

Taboola (Taboola Inc., 28 West 23rd St. 5th fl., New York, NY 10010, USA) (Taboola Inc., 28 West 23rd St. 5th fl., New York, NY 10010, USA)

21. Ein personalisiertes Inhalts-Profil erstellen



Zu dem Zweck und in unserem Interesse, die Auswahl von Inhalten in unserem Angebot auf Ihr Nutzungsverhalten und demzufolge an Ihren mutmaßlichen Interessen auszurichten erstellen wir ein Profil Ihrer Nutzung mit Informationen zu den Aktivitäten, Interessen und Besuchen auf Webseiten oder der Verwendung von Anwendungen, demographischen Informationen oder des Standorts. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Erstellung von personalisierten Inhalts-Profilen in den Einstellungen der



Vorbehaltlich Ihrer Einwilligung bedienen wir uns dabei auch der Dienste der nachfolgend aufgeführten Drittanbieter, die gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO für die über den Dienst stattfindende Datenverarbeitung verantwortlich sind. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist in diesen Fällen Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine von Ihnen erteilte Einwilligung in den Einstellungen der



Apester (Apester, Neue Schönhauser Str. 3-5, 10178 Berlin, Deutschland)

https://apester.com/privacy-policy/ (Apester, Neue Schönhauser Str. 3-5, 10178 Berlin, Deutschland)

Google Custom Search Widget (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

Instagram (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland)

Outbrain Custom Audience Pixel (Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA)

Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland)

Snapchat (Snap Group Limited, 77 Shaftesbury Avenue, London, W1D 5DU, UK)

Taboola (Taboola Inc., 28 West 23rd St. 5th fl., New York, NY 10010, USA) (Taboola Inc., 28 West 23rd St. 5th fl., New York, NY 10010, USA)

22. Personalisierte Inhalte auswählen



Zu dem Zweck und in unserem Interesse, unser Angebot für Sie interessanter zu gestalten, verarbeiten wir Informationen zu Ihrem Nutzungsverhalten oder andere historische Nutzungsdaten, einschließlich der früheren Aktivitäten, der Interessen, den Besuchen auf Webseiten oder der Verwendung von Anwendungen, des Standorts oder demografischen Informationen, um Ihnen entsprechend dieser Informationen ausgewählte Inhalten ausspielen zu können. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, der Datenverarbeitung zu diesen Zwecken in den Einstellungen der



Vorbehaltlich Ihrer Einwilligung bedienen wir uns dabei auch der Dienste der nachfolgend aufgeführten Drittanbieter, die gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO für die über den Dienst stattfindende Datenverarbeitung verantwortlich sind. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist in diesen Fällen Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine von Ihnen erteilte Einwilligung in den Einstellungen der



Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch die Drittanbieter und Ihren Rechten als betroffene Person können Sie den nachfolgend verlinkten Datenschutzerklärungen dieser Drittanbieter entnehmen:



Apester (Apester, Neue Schönhauser Str. 3-5, 10178 Berlin, Deutschland)

Bikemap (BikeMap GmbH, Wipplingerstraße 20/6, 1010 Wien, Österreich)

Datawrapper (Datawrapper GmbH, Raumerstraße 39, 10437 Berlin, Deutschland)

Flickr (Flickr, Inc., Suite 200 67 E, Evelyn Avenue, Mountain View, CA 94041, USA)

Google Content Embeds (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)



Google Custom Search Widget (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

Google reCaptcha (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)



Imgur (Imgur, Inc., 600 California St., San Francisco, CA 94018-2727, USA)

Instagram (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland)

Outbrain Custom Audience Pixel (Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA)

Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland)

Snapchat (Snap Group Limited, 77 Shaftesbury Avenue, London, W1D 5DU, UK)

Spotify (Spotify GmbH, Leipziger Straße 125, 10117 Berlin, Deutschland),



Storytile (storytile UG, Gollierstraße 70, 80339 München, Deutschland)

Taboola (Taboola Inc., 28 West 23rd St. 5th fl., New York, NY 10010, USA)

Twitch (Twitch Interactive, Inc., 350 Bush Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94104, USA)

Twitter (Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

Vimeo (Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, NY 10011, USA)

YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

23. Anzeigen-Leistung messen



Vorbehaltlich Ihrer Einwilligung setzen wir Dienste ein zu dem Zweck, die Anzeigen-Leistung zu messen. Diese Dienste messen u.a., ob und wie Anzeigen bei einem Nutzer eingeblendet wurden und wie dieser mit ihnen interagiert hat, ob eine Anzeige in einem ungeeigneten redaktionellen Umfeld (brand-unsafe) eingeblendet wird und bestimmen, zu welchem Prozentsatz die Anzeige hätte wahrgenommen werden können, einschließlich der Dauer (Werbewahrnehmungschance). Sie erstellen zudem Berichte über Anzeigen, einschließlich ihrer Wirksamkeit und Leistung, über die Interaktion von Nutzern mit Anzeigen, und zwar anhand von Daten, die im Laufe der Interaktion des Nutzers mit dieser Anzeige gemessen wurden.



Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine von Ihnen erteilte Einwilligung in den Einstellungen der



AdDefend (AdDefend GmbH, Borselstrasse 3, 22765 Hamburg; Deutschland)

Bitmovin (Player) (Bitmovin GmbH, Schleppeplatz 7, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Österreich)

Facebook Website Custom Audiences (Facebook Business Tool) (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland)

Google Advertising Products (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)



Google Custom Search Widget (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

Google Ads / Remarketing (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

idealo (idealo internet GmbH, Ritterstraße 11, 10969 Berlin, Deutschland)

Outbrain Custom Audience Pixel (Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA)

Vibrant (Vibrant Media GmbH, Neuer Wall 59, 20354 Hamburg, Deutschland)

Xandr (ehemals AppNexus) (Xandr Inc., 28 W. 23rd Street, NY 10010, USA) (Xandr Inc., 28 W. 23rd Street, NY 10010, USA)

24. Inhalte-Leistung messen



Vorbehaltlich Ihrer Einwilligung setzen wir Dienste ein zu dem Zweck, die Leistung von Inhalten unseres Angebots zu messen. Hierbei wird gemessen und in einem Report dargestellt, wie Inhalte an Nutzer ausgeliefert werden und wie diese mit ihnen interagiert haben. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine von Ihnen erteilte Einwilligung in den Einstellungen der



Wir bedienen uns auch der Dienste der nachfolgend aufgeführten Drittanbieter, die gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO für die über den Dienst stattfindende Datenverarbeitung verantwortlich sind. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch die Drittanbieter und Ihren Rechten als betroffene Person können Sie den nachfolgend verlinkten Datenschutzerklärungen dieser Drittanbieter entnehmen:



Apester (Apester, Neue Schönhauser Str. 3-5, 10178 Berlin, Deutschland)

Bitmovin (Player) (Bitmovin GmbH, Schleppeplatz 7, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Österreich)

Datawrapper (Datawrapper GmbH, Raumerstraße 39, 10437 Berlin, Deutschland)

Facebook Content Feeds (Facebook Business Tool) (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland)

Facebook Website Custom Audiences (Facebook Business Tool) (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland)

Flickr (Flickr, Inc., Suite 200 67 E, Evelyn Avenue, Mountain View, CA 94041, USA)

Google Contend Embeds (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

Imgur (Imgur, Inc., 600 California St., San Francisco, CA 94018-2727, USA)

Instagram (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland)

Outbrain Custom Audience Pixel (Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA)

Spotify (Spotify GmbH, Leipziger Straße 125, 10117 Berlin, Deutschland)

Snapchat (Snap Group Limited, 77 Shaftesbury Avenue, London, W1D 5DU, UK)

Storytile (storytile UG, Gollierstraße 70, 80339 München, Deutschland)

Twitter (Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

VG Wort (Verwertungsgesellschaft WORT, Rechtsfähiger Verein kraft Verleihung, Untere Weidenstraße 5, 81543 München, Deutschland)



YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

25. Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen



Vorbehaltlich Ihrer Einwilligung setzen wir Dienste ein zu dem Zweck, Erkenntnisse über Zielgruppen von Werbung und Inhalten zu erzielen. Hierbei werden aggregierte Berichte für Werbetreibende oder deren Repräsentanten über die Zielgruppen, die durch ihre Anzeigen erreicht werden, und welche auf der Grundlage von Befragungspanels oder ähnlichen Verfahren gewonnen wurden, erstellt. Ferner werden aggregierte Berichte für Diensteanbieter über die Zielgruppen, die durch die Inhalte und/oder Anzeigen auf ihren Diensten erreicht wurden bzw. mit diesen interagiert haben, und welche über Befragungspanels oder ähnliche Verfahren ermittelt wurden, erstellt. Die Berichte ermöglichen dabei keinen Rückschluss auf eine bestimmte oder bestimmbare Person. Zur Erstellung dieser Berichte werden jedoch Informationen über Ihr Nutzungsverhalten verarbeitet. Darüber hinaus werden für Zwecke der Marktforschung Offline-Daten zu einem Online-Benutzer zugeordnet, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen, soweit Anbieter erklärt haben, Offline-Datenquellen abzugleichen und zusammenzuführen (Weitere Verarbeitungsmöglichkeit 1).



Google Custom Search Widget (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

Outbrain Custom Audience Pixel (Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA) (Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA)

26. Produktentwicklung und -verbesserung



Vorbehaltlich Ihrer Einwilligung setzen wir Dienste ein zu dem Zweck, Produkte zu entwickeln und zu verbessern, z.B. durch neue Funktionen. Hierfür werden Informationen über Ihr Nutzungsverhalten verarbeitet. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine von Ihnen erteilte Einwilligung in den Einstellungen der



Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch die Drittanbieter und Ihren Rechten als betroffene Person können Sie den nachfolgend verlinkten Datenschutzerklärungen dieser Drittanbieter entnehmen:



Google Custom Search Widget (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

Outbrain Custom Audience Pixel (Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA)

Xandr (ehemals AppNexus) (Xandr Inc., 28 W. 23rd Street, NY 10010, USA) (Xandr Inc., 28 W. 23rd Street, NY 10010, USA)

27. Vermarktung von Online-Werbeplätzen



Zu dem Zweck, die auf unserer Website bzw. in unserer App ausgespielte Werbung an Ihren Interessen auszurichten sowie zur Refinanzierung unseres Leistungsangebots, lassen wir die Website von unserem Werbevermarkter Media Impact GmbH & Co KG (Media Impact) vermarkten. Vorbehaltlich Ihrer Einwilligung wird mittels des Einsatzes von Cookies oder entsprechender Technologien Ihr Nutzungsverhalten ausgewertet, um die ausgespielte Werbung für Sie zu optimieren und auf Ihre prognostizierten Interessen auszurichten. Weitere Informationen zu den zu diesem Zweck eingesetzten Cookies können Sie der



28. Facebook Fanpages



Wir nutzen unter den folgenden Links Facebook Fanpages, für die wir gemeinsam mit Facebook Ireland limited verantwortlich sind: Eine Liste der AUTO BILD Facebook Fanpages finden Sie



In gemeinsamer Verantwortlichkeit mit Facebook analysieren wir, wie Sie unsere Fanpage nutzen (Seiten-Insights). Die nach der DSGVO erforderlichen Informationen zu der Datenverarbeitung im Rahmen von Seiten-Insights erhalten Sie bei Facebook; derzeit namentlich in den Datenschutzhinweisen von Facebook unter



Facebook stellt Ihnen auch die relevanten Inhalte des zwischen Facebook und uns geschlossenen Vertrags über die Verarbeitung in gemeinsamer Verantwortlichkeit nach Art. 26 DSGVO zur Verfügung; derzeit unter dem folgenden Link:



Gemäß DSGVO haben Sie ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten. In den oben verlinkten Datenschutzhinweisen von Facebook erfahren Sie mehr über diese und andere Betroffenenrechte.



Für Seiten-Insights auf unseren Facebook Fanpages fungiert Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland als gemeinsame Anlaufstelle und bearbeitet sämtliche Anträge zur Geltendmachung der Betroffenenrechte.



Im Rahmen der Seiten-Insights erhalten wir selbst nur anonymisierte Statistiken – auf personenbezogene Daten, die durch Facebook verarbeitet werden, haben wir keinen Zugriff. Die Verarbeitung der anonymisierten Daten durch uns erfolgt auf Basis gesetzlicher Vorschriften, die es uns gestatten, personenbezogene Daten zu verarbeiten, weil wir ein überwiegendes berechtigtes Interesse daran haben, ein besseres Verständnis der Interessen der Besucher unserer Fanpage zu erlangen (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO).



29. Social Plugins



30. Affiliate-Marketing



Sofern Sie über einen Werbebanner von einer externen Internetseite auf unsere Website gelangt sind, erhalten wir von dem Betreiber der externen Website („Affiliate“) die Information, dass ein Nutzer über die externe Seite auf unser Angebot gelangt ist. Hierbei handelt es sich um die dem beworbenen Angebot zugeordnete Produkt-ID sowie die Identifikationsnummer des Affiliate (Affiliate-ID) und eine aus einer beliebigen Nummernfolge erstellte Nutzer-ID. Diese Informationen werden von uns in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert. Sollten Sie innerhalb von 30 Tagen das Angebot auf unserer Website bestellen, werden diese Informationen mit Abschluss des Bestellvorgangs automatisiert und verschlüsselt an den Affiliate übermittelt. Mit Abschluss des Bestellvorgangs, spätestens aber nach Ablauf von 30 Tagen wird der Cookie automatisch gelöscht. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck und in dem Interesse, Provisionszahlungen zwischen uns und dem Affiliate abzurechnen. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Sie können das Setzen des Cookies wie vorstehend beschrieben durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser verhindern. Der Affiliate kann anhand der Informationen nur erkennen, dass ein Nutzer von der externen Internetseite über den Werbebanner auf unsere Website gelangt ist und dort das beworbene Produkt bestellt hat. Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Affiliate entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen des Affiliate auf seiner Internetseite. Entsprechendes gilt, wenn Sie von einem auf unserer Website geschalteten Werbebanner eines Drittanbieters („Advertiser“) auf die Website des Advertiser geleitet werden.



Zudem bedienen wir uns auch der Dienste sog. Affiliate-Netzwerke. Dabei wird ein Cookie auf Ihrem System abgelegt. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Gespeichert werden dabei die Affiliate-ID, sowie Nutzer-ID und die Produkt-ID. Zweck der Speicherung dieser Daten ist die Abwicklung von Provisionszahlungen zwischen Advertiser und uns als Affiliate, welche über das Affiliate-Netzwerk abgewickelt werden. Sie können die Setzung von Cookies durch unsere Website, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen.



31. hey.car



32. Partnerangebote



33. Integration von Drittanbietern (Soziale Netzwerke)



Zu dem Zweck, das Nutzungserlebnis in unserem Angebot zu steigern, betten wir auch Dienste der unten aufgelisteten Drittanbieter ein, die gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO jeweils für die Datenverarbeitung verantwortlich sind. Vorbehaltlich Ihrer Einwilligung baut Ihr Browser eine direkte Verbindung zu dem Server des jeweiligen Drittanbieters auf. Hierbei wird von dem Drittanbieter stets Ihre IP-Adresse verarbeitet, die für den Aufbau der Verbindung zum Server des Drittanbieters und dem Ausspielen der Inhalte erforderlich ist. Rechtsgrundlage für die Einbindung dieser Dienste ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Eine von Ihnen erteilte Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in den Einstellungen Ihrer



Apester (Apester, Neue Schönhauser Str. 3-5, 10178 Berlin, Deutschland)



Bikemap (BikeMap GmbH, Wipplingerstraße 20/6, 1010 Wien, Österreich)

Facebook Content Feeds (Facebook Business Tool) (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland)



Flickr (Flickr, Inc., Suite 200 67 E, Evelyn Avenue, Mountain View, CA 94041, USA)

Ford (Ford Motor Company, Customer Relationship Center, P.O. Box 6248, Dearborn, MI 48126, USA)

Google Content Embeds (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

Google Custom Search Widget (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

Giphy (Giphy, Inc., 416 W 13th Street Suite 207, New York, NY 10014, USA)

Instagram (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland)

Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland)

Red Bull (Red Bull Media House GmbH, Oberst-Lepperdinger-Str. 11-15, 5071 Wals bei Salzburg, Österreich)

Slack (Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Irland)

Snapchat (Snap Group Limited, 77 Shaftesbury Avenue, London, W1D 5DU, UK)

Spotify (Spotify GmbH, Leipziger Straße 125, 10117 Berlin, Deutschland),



Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin)

Storytile (storytile UG, Gollierstraße 70, 80339 München, Deutschland)

Twitch (Twitch Interactive, Inc., 350 Bush Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94104, USA)

Vimeo (Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, NY 10011, USA)

Wakelet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, UK)

XING (XING Spanien, Consell de Cent, 334-336, 1º 1ª, 08009 Barcelona, Spanien)

YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

34. Speicherdauer



35. Kontaktdaten und Ihre Rechte als betroffene Person



Bitte wenden Sie sich bei Fragen und Anregungen zum Datenschutz sowie zur Durchsetzung Ihrer Rechte als betroffene Person jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten:

Axel Springer Auto Verlag GmbH

Leserredaktion

Axel-Springer-Platz 1

20350 Hamburg





Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und das Recht auf Vergessenwerden Sie können von uns jederzeit unentgeltlich Auskunft darüber erhalten, ob personenbezogene Daten zu Ihrer Person von uns verarbeitet werden und auch konkret welche Daten über sie gespeichert werden sowie eine Kopie der gespeicherten Daten verlangen. Sie können ferner unrichtige Daten berichtigen und vervollständigen lassen.



Auch können Sie die Löschung und Einschränkung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Bitte beachten Sie, dass es z. B. für entgeltliche Verträge wie dem Kauf eines Abonnements von AUTO BILD gesetzliche Aufbewahrungspflichten gibt und wir daher Ihre Daten nicht in jedem Fall vollständig löschen dürfen. In diesem Fall werden Ihre Daten mit dem Ziel markiert, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.



Um Auskunft zu erhalten bzw. zur Löschung Ihrer Daten, bitten wir Sie, das unter folgendem Link abrufbare Dokument auszufüllen:



Datenübertragbarkeit



Sofern anwendbar haben Sie außerdem das Recht, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format an Sie oder einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung oder einem Vertrag beruht und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Dies gilt jedoch nicht, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. Ferner haben Sie das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden.



Widerruf / Widerspruch



Ihre abgegebenen Einwilligungen können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter der o. g. Kontaktadresse widerrufen. Insbesondere können Sie der Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse zum Zwecke des Newsletterversandes jederzeit schriftlich oder in Textform an datenschutz@axelspringer.de oder Axel-Springer-Str. 65 in 10888 Berlin mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Ferner haben Sie das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund eines berechtigten oder öffentlichen Interesses erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.



Sofern wir personenbezogene Daten verarbeiten, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung unter der. o. g. Kontaktadresse einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Zudem haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei uns zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.



Beschwerderecht



Ferner haben Sie ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit Rechtsbehelfe einzulegen. Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs.



Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung



Wir verzichten auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling im Sinne des Art. 22 DSGVO.



Stand 4.02.2021