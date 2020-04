Dauertest: Vans und Kompaktvans

I

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Vans

n der Gunst der Neuwagenkäufer haben SUVs den Vans in den letzten Jahren immer mehr den Rang abgelaufen. Laut aktueller KBA-Statistik verzeichnen Vans bei den Neuzulassungen zurzeit mit Abstand die größten Rückgänge (Stand März 2020). Für Gebrauchtwagenkäufer bietet das die Chance, in diesem Segment jetzt zu günstigen Preisen fündig zu werden. An den Vorteilen dieser Fahrzeugkategorie hat sich ohnehin nichts geändert: In Bezug auf Sitzanzahl, Stauraum und Variabilität sind zumindest die größeren Vans den meisten SUVs klar überlegen – weswegen sie auch als perfektes Familienauto gelten. Doch nach welchen Modellen lohnt es sich, zu suchen? Welche Autos sind langlebig und zuverlässig?