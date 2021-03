Der neue Hightech-Ganzjahresreifen für Stadtautos vom Crossover-Modell bis zur mittleren Limousine. Seine Mischung und sein Laufflächenprofil passen sich automatisch an die jeweiligen Temperaturspitzen im Sommer und Winter an.

Der neue Cinturato All Season SF2 ist der neue Hightech-Ganzjahresreifen von Pirelli. Der Einsatz wegweisender Reifentechnologie ermöglicht es ihm, sich den jeweiligen Witterungsverhältnissen anzupassen. Dadurch bietet er ein sicheres Fahrerlebnis bei jeder Wetterlage. Auf seiner Flanke signalisiert das Bergpiktogramm mit dem Schneeflockensymbol die Wintertauglichkeit des neuen Reifens. Er ist in bestimmten Größen mit den Pirelli Seal Inside- und Run Flat-Technologien erhältlich. Damit können Fahrer*innen trotz Reifenpanne weiterfahren. Zudem gibt es den Cinturato All Season SF2 in der Elect-Version für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge.

EIN SORGLOS-REIFEN FÜR DAS GANZE JAHR

Der Cinturato All Season SF2 ist der perfekte Reifen für Fahrer*innen, die ihr Auto hauptsächlich im urbanen Raum nutzen, nicht in bergigen Gegenden wohnen, in der Regel bei gemäßigtem Wetter fahren und etwa 25.000 Kilometer im Jahr zurücklegen. Er ist in 65 Größen von 15 bis 20 Zoll für moderne Stadtautos erhältlich. Dabei reicht das Spektrum von Crossover-Modellen (CUV) bis zu mittelgroßen Limousinen.

SICHERHEIT BEI TROCKENHEIT, NÄSSE UND SCHNEE

Der Cinturato All Season SF2 ist der neue Hightech-Ganzjahresreifen von Pirelli. ©Hersteller (1) auszeichnete. Zudem bescheinigte die Dekra(2) dem Cinturato All Season SF2 im Vergleich zu seinen direkten Konkurrenten eine perfekte Kontrolle aufgrund eines kürzeren Bremswegs auf trockener Fahrbahn sowie besserer Fahrbarkeit auf Schnee – sowie eine hervorragende Bremsleistung auf nasser und verschneiter Fahrbahn. auszeichnete. Zudem bescheinigte die Dekradem Cinturato All Season SF2 im Vergleich zu seinen direkten Konkurrenten eine perfekte Kontrolle aufgrund eines kürzeren Bremswegs auf trockener Fahrbahn sowie besserer Fahrbarkeit auf Schnee – sowie eine hervorragende Bremsleistung auf nasser und verschneiter Fahrbahn.

LÄNGERE LEBENSDAUER

Der Einsatz neuer Materialien in der Reifenmischung und das neue Profildesign des Cinturato All Season SF2 ermöglichen ein optimales Fahrverhalten sowie eine gleichmäßige Aufstandsfläche. Das erhöht die Lebensdauer des Reifens im Vergleich zum vorherigen Cinturato All Season Plus um bis zu 50 Prozent.

NIEDRIGER KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Die sich selbstständig an die Witterungsverhältnisse anpassende (adaptive) Laufflächenmischung des Cinturato All Season SF2 bietet im Vergleich zu den Hauptwettbewerbern einen geringeren Rollwiderstand, wie die Tests der Dekra ergaben(2). Das reduziert den Kraftstoffverbrauch und vermindert den CO 2 -Ausstoß. In ihrer Elect-Version schonen die rollwiderstandsarmen Reifen die Batterie von Elektroautos und erhöhen deren Reichweite.

DER LEISESTE GANZJAHRESREIFEN VON ALLEN

Aus den Vergleichstests, welche die Dekra(2) mit Reifen der wichtigsten Wettbewerber durchführte, ging der Cinturato All Season SF2 als der leiseste Reifen seiner Klasse hervor. Auch das kommt der Umwelt zugute.

EIN ANPASSUNGSFÄHIGES PROFIL FÜR MEHR SICHERHEIT

Die Dekra bescheinigt dem neuen Pirelli Reifen hervorragende Bremsleistung auch auf nasser Fahrbahn. ©Hersteller

SEAL INSIDE UND RUN FLAT NEHMEN REIFENPANNEN DEN SCHRECKEN

Der neue Pirelli ist rollwiderstandsarm, was den Kraftstoffverbrauch und den CO2-Ausstoß reduziert. ©Hersteller

ELECT-VERSION FÜR ELEKTRO- UND PLUG-IN-HYBRIDFAHRZEUGE

Für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge stehen Cinturato All Season SF2-Reifen mit Elect-Markierung zur Verfügung. Sie sind auf die speziellen Anforderungen dieser Automobile zugeschnitten.

TYRELIFE™ REIFENGARANTIE FÜR 24 MONATE

Der Cinturato All Season SF2 kann für die Reifengarantie Tyrelife™ registriert werden. Innerhalb der ersten 24 Monate nach dem Kauf ermöglicht sie im Schadensfall eine Kaufpreiserstattung von bis zu 100 Prozent bei Erwerb eines Pirelli Ersatzreifens.

EX-RENNFAHRER NICO ROSBERG HAT DEN CINTURATO ALL SEASON SF2 GETESTET