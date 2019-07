Am Steuer macht dir keiner was vor? Bei Deutschlands beste Autofahrer (kurz DBA), Europas größter Fahrsicherheitsaktion, bekommen Sie die Chance, Ihr Können zu zeigen. Zum 31. Mal tourt AUTO BILD mit seinen Partnern unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministers durch Deutschland und sucht die Autofahrer-Elite. Los geht’s am 9. August im Heide Park Resort in Soltau. Mitmachen ist ganz einfach: Sie müssen nur vor Ort sein und sich anmelden. DBA macht nicht nur Spaß, es gibt auch tolle Gewinne (siehe Bildergalerie). In diesem Jahr neu: Ein Erdgas-Quiz, das die Möglichkeit bietet, Fehlerpunkte aus der Theorieübung gutzumachen. Außerdem treten Damen und Herren gemeinsam in einem einzigen Wettbewerb gegeneinander an. Die Besten reisen im November zum Finale nach Linthe bei Berlin. Dort kämpfen dann die Lenkrad-Meister um Titel und Trophäen.

Was ist neu bei DBA 2019? Dieses Jahr gibt es zum ersten Mal ein Quiz über Erdgas-Antriebe. Mit den richtigen Antworten auf diese Bonusfragen lassen sich Fehler in der Theorieprüfung ausbügeln. Einlesen ins Thema lohnt sich. Hier findet ihr einige Tipps zur CNG-Quiz-Vorbereitung

Wer kann bei DBA mitmachen? Es gibt nur drei Startbedingungen: Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, einen Pkw-Führerschein besitzen und mit 0,0 Promille an den Start gehen. Alles wird vorher überprüft! Achtung: Die Sieger der Finalplätze 1 bis 10 aus den vergangenen zehn Jahren dürfen zwar an einer Vorrunde teilnehmen, können sich aber nicht für das Finale qualifizieren (der Rechtsweg ist ausgeschlossen).



Gegen lange Wartezeiten: Sichert euch jetzt eine Wildcard!

Was müsst ihr tun, um bei DBA teilnehmen zu können? Ganz einfach: vor Ort dabei sein. Keine Lust in der Schlange zu stehen? AUTO BILD verteilt für die Heide Park- und IAA-Vorrundentage auch Wildcards. Vorteil: Ihr kommt sofort dran und erhaltet bei der jeweiligen Location freien Eintritt! Hier könnt ihr euch eine



Wann und wo finden die Vorrundentage statt? Wir kommen zu euch! An 26 Tagen findet ihr das DBA-Team mit seinen Instruktoren in ganz Deutschland. Der erste Vorrundentermin ist im Heide Park Soltau (9.-18. August, 10-17 Uhr). Weitere Stationen: IAA in Frankfurt/Main und Autostadt Wolfsburg.