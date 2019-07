Bevor ihr euer fahrerisches Können unter Beweis stellen könnt, müsst ihr erst mal einen Theorietest bestehen. Und der hat es in sich. Besonders, wenn die Führerscheinprüfung schon ein paar Jahre länger zurückliegt.

weitere tolle Preise zu gewinnen! Welche das sind, erfahrt ihr in der Bildergalerie.

Wir wollen hier nicht zu viel verraten, aber die Übungen kommen in diesem Jahr aus den Bereichen Theorie, CNG, Sicherheit und natürlich Fahrpraxis. Alles Dinge, die Deutschlands beste Autofahrer aus dem Effeff beherrschen sollten.

Neu in 2019: Das CNG-Quiz

Umweltfreundlicher als Benzin und Diesel



Während vor allem ältere Diesel als Stinker gelten und auch viele Benziner seit September 2017 einen Rußpartikelfilter benötigen, haben Erdgasfahrzeuge einen guten Ruf als saubere Alternative. Grund hierfür ist der Rohstoff CNG (Compressed Natural Gas): Das unter starkem Druck (etwa 200 Bar) komprimierte Erdgas verbrennt weitestgehend sauber. CNG-betriebene Motoren emittieren im Vergleich zu Dieseln und Benzinern bis zu 25 Prozent weniger CO 2 und bis zu 95 Prozent weniger Stickoxide (NOx). Auch Rußpartikel fallen kaum an. Zudem ist CNG als regenerativer Energieträger verfügbar, zum Beispiel in

Form von Bio-Methan. Die Tankstellendichte (etwa 900 in Deutschland) ist zwar geringer als bei herkömmlichem Kraftstoff, dafür überzeugen CNG-Autos mit hoher Reichweite. Mit dem Seat Arona 1.0 TGI etwa sind dank seiner drei Erdgas-Tanks und dem zusätzlich verbauten Neun-Liter-Benzintank über 500 Kilometer drin.

