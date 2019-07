An drei Standorten und an insgesamt 26 Tagen tourt das DBA-Team durch Deutschland und sucht die besten Fahrer des Landes.

Die Teilnahme an "Deutschlands beste Autofahrer 2019" ist selbstverständlich auch in diesem Jahr kostenlos. Alles was ihr tun müsst, um an der Aktion teilzunehmen, ist, an einem der 26 Vorrundentage vorbeizukommen. Keine Lust in der Schlange zu stehen? AUTO BILD verteilt Wildcards für die Vorrundentage. Vorteil: Ihr kommt sofort dran und bekommt bei der jeweiligen Location sogar freien Eintritt! Das klingt gut? Sobald wir Wildcards verlosen, seht ihr in der nachfolgenden Aulistung den Link zum Gewinnspiel und könnt direkt teilnehmen. Mit etwas Glück gehört ihr zu unseren Wildcard-Gewinnern.