Die Teilnahme an "Deutschlands beste Autofahrer 2019" ist selbstverständlich auch in diesem Jahr kostenlos. Alles was ihr tun müsst, um an der Aktion teilzunehmen, ist, an einem der 26 Vorrundentage vorbeizukommen. Es gibt nur drei Startbedingungen: Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, einen Pkw-Führerschein besitzen und mit 0,0 Promille an den Start gehen. Alles wird vorher überprüft! Achtung: Die Sieger der Finalplätze 1 bis 10 aus den vergangenen zehn Jahren dürfen zwar an einer Vorrunde teilnehmen, können sich aber nicht für das Finale qualifizieren (der Rechtsweg ist ausgeschlossen).

Gegen lange Wartezeiten: Sichert euch jetzt eine Wildcard!

Keine Lust in der Schlange zu stehen? AUTO BILD verlost Wildcards. Vorteil: Ihr kommt sofort dran und bekommt bei der jeweiligen Location sogar freien Eintritt! Das klingt gut? Suchen Sie sich einfach in der nachfolgenden Tabelle Ihren Wunschort aus, dann Ihren Wunschtag und gehören Sie mit etwas Glück zu unseren Wildcard-Gewinnern. Sobald wir Wildcards verlosen, seht ihr in der nachfolgenden Aulistung den Link zum Gewinnspiel und könnt direkt teilnehmen. Mit etwas Glück gehört ihr zu unseren Wildcard-Gewinnern.

Übersicht DBA Locations und Termine 2019

Soltau, Heide Park Soltau

9. bis 18. August 2019

10 bis 17 Uhr 9. bis 18. August 201910 bis 17 Uhr

Frankfurt am Main, IA A Pkw Frankfurt

11. bis 22. September 2019

10 bis 17 Uhr

Autostadt Wolfsburg

3. bis 6. Oktober 2019

9 bis 17 Uhr