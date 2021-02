Die besten 150 Caravan- und Reisemobilhändler 2021

Hier klicken! Zur Top-150-Liste Welche Caravan- und Reisemobilhändler haben es dieses Jahr geschafft, das besondere Vertrauen ihrer Kunden zu gewinnen? AUTO BILD REISEMOBIL und Statista wissen die Antwort – auch dank Ihnen, die Sie uns mit Ihrem Urteil auf autobild.de bei der Beurteilung geholfen haben. Denn Kundenerfahrungen bilden die Basis für die Benotung, ergänzt von den Empfehlungen anderer Händler. Dieses Jahr haben wir uns noch vergrößert: Statt 100 sind nun die 150 Besten in der Tabelle vertreten, damit Sie sich noch besser in der Händlerlandschaft in Deutschland orientieren können.

Wer konnte an der Befragung teilnehmen?

Mitmachen konnten Kunden, die innerhalb der vergangenen drei Jahre ein Reisemobil oder einen Caravan gekauft oder gemietet haben oder aktuell nach einem Angebot suchen. Insgesamt wurden mehr als 2500 Privatpersonen auf autobild.de oder durch Statista befragt. Die Kunden- und Händlerbefragungen fanden im Zeitraum von Dezember 2020 bis Januar 2021 statt. Außerdem hatten mehr als 400 Caravan- und Reisemobilhändler die Möglichkeit, an der Onlinebefragung teilzunehmen. Die Betriebe konnten natürlich nicht sich selbst, sondern nur Kollegen empfehlen.

Was wurde abgefragt?

Die Reisemobilfans konnten alle Händler nennen, die ihnen spontan einfielen. Das ist wichtig, da so jeder Händler eine faire Chance hatte, berücksichtigt zu werden. Außerdem mussten die Händler und Vermieter einen eigenen Standort in der Bundesrepublik Deutschland führen. Für die Händler, mit denen die Reisemobilbesitzer bereits konkrete Erfahrungen gemacht hatten, wurde noch die Bereitschaft abgefragt, sie weiterzuempfehlen. Die Kunden konnten jeden Händler in sieben Kategorien bewerten:

• Preisniveau im Vergleich zur Konkurrenz

• Beratung vor Ort

• Transparenz des Angebotes

• Die Auswahlmöglichkeit der Modelle

und, sofern vorhanden:

• Campingzubehör

• Serviceangebot (bei Kaufinteresse)

• Mietprozess (bei Mietinteresse) Hier klicken! Zur Top-150-Liste

Welche Händler konnten empfohlen und bewertet werden?

Die Händlerempfehlungen und Kundenurteile wurden nach dem Abschluss der Feldphase in einem Bewertungsmodell zur Ermittlung der besten 150 Caravan- und Reisemobilhändler zusammengeführt, um eine bestmögliche Transparenz bei der Benotung zu erreichen. Berücksichtigt wurden darin für jeden Standort:



• Anzahl der Händlerempfehlungen

• Anzahl der Kundennennungen

• Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden

• Kundenbewertung in den sieben Kategorien Preisniveau, Beratung, Transparenz, Auswahl, Zubehör, Service und Mietprozess

Wie wurden die "Besten 150 Caravan- und Reisemobilhändler 2021" ermittelt?

Wichtig: Es musste eine Mindestzahl an Bewertungen erreicht werden, damit der Händler bei der Ermittlung der besten Caravan- und Reisemobilhändler überhaupt berücksichtigt wurde. Im Anschluss wurde für jeden der besten 150 Händler das Leistungsangebot Verkauf, Vermietung, Service und Zubehör ermittelt. Recherchiert wurde dafür über die Websites der Händler, die Händlersuchfunktion und telefonisch.

Einen Tipp möchten wir Ihnen noch mit auf den Weg geben. Bevor Sie den Kauf eines Wohnmobils erwägen, gilt: am besten erst mal mieten! Die Bandbreite ist unheimlich groß, die Preisspanne reicht von rund 30.000 Euro bis weit in den sechsstelligen Bereich. Die Möglichkeiten der Ausstattung sind fast unbegrenzt, solange alles der Straßenverkehrszulassungsordnung entspricht. Mieten Sie sich also für ein paar Wochen etwas, das grob Ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht . Testen Sie ausführlich für mindestens eine Woche, ob alles zu Ihrer Zufriedenheit ausfällt. Führen Sie vielleicht sogar ein Tagebuch, in dem Sie Tag für Tag festhalten, was Ihnen aufgefallen ist. So sind Sie am Ende sicher, dass Sie den Kauf nicht bereuen.