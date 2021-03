Die neue Formel 1 Saison startet am 26. März 2021 mit dem Bahrain-GP. Nachdem sich RTL aus der Live-Übertragung verabschiedet hat, zeigt Sky die Formel 1 ab 2021 komplett – mit dem Sky Q Sport Paket auch in ultrascharfem UHD und ganz ohne Werbeunterbrechung!

Frischer Wind in der Formel 1 Saison 2021

In der neuen F1-Saison wird es für Weltmeister Louis Hamilton nicht gerade leichter, seinen 8. WM-Titel einzufahren. Ex-Weltmeister Sebastian Vettel könnte dem Briten mit seinem neuen Rennstall Aston Martin einen Strich durch die Rechnung machen. Vettel versucht mit dem neuen Team – nach der verkorksten Saison mit Ferrari – wieder ganz vorne anzugreifen.



in Bahrain feiert ein weiterer interessanter deutscher Rennfahrer sein lang erwartetes F1-Debüt. Michael Schumachers Sohn, Shootingstar Mick Schumacher, ist das neue Gesicht in der Königsklasse. Vor genau 30 Jahren feierte sein Vater seine F1-Premiere in Spa. Michael war damals ein Jahr älter als der Sohnemann heute – in dieser Beziehung hat Mick seinen Über-Vater schon mal überholt und kann 2021 mit dem Haas-Rennstall bestimmt das ein oder andere Ausrufezeichen setzen.

Sky Q: Die ganze Welt des Motorsports live



Für die Motorsport-Übertragungen hat Sky extra einen neuen Sender geschaffen. Auf dem im Sky Sport Paket eingebunden TV-Sender Sky Formel 1 laufen alle 23 Grand Prix. Das richtige Fachpersonal für die Berichterstattung hat sich der Pay-TV-Sender auch an die Seite geholt: Kompetent begleiten Sie die Sky-Experten Ralf Schumacher und Timo Glock sowie Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner durch die F1-Saison 2021.



Nicht nur alle 23 F1-Rennen der Saison bietet Ihnen das Formel 1 Paket mit Sky Q , sondern auch alle Rennsessions inklusive dem Qualifying – ohne Werbeunterbrechung und auch in ultrascharfem UHD. Sky Sport F1 ist der erste deutsche Sender, der sich jeden Tag 24 Stunden lang mit Motorsport beschäftigt, denn auch die Übertragung der Sessions der F2, F3 sowie alle Porsche Supercup Rennen hat sich Sky gesichert.



Zum Angebot: Formel 1 mit Sky Q für nur 17,50 Euro/Monat

Die Formel 1 Saison 2021 mit Sky Q erleben

Zur Premiere der Formel 1 Live-Übertragung 2021 hat der Pay-TV-Anbieter Sky ein günstiges Sport-Paket in Verbindung mit Sky Q geschnürt. Damit erhalten Sie das gesamte Sky Q Angebot inklusive Sky Entertainment plus Sport Paket in den ersten 12 Monaten für nur 17,50 Euro/Monat, danach 22,50 Euro/Monat.

Formel 1 im Sky Q Sport Paket

● Sky Q + Sport mit Entertainment Paket gratis (immer inklusive)

● Inklusive 4K-Receiver gratis

● Mit der Sky Go App die Formel 1 auch unterwegs verfolgen

● Erweiterung um andere Sky-Pakete jederzeit möglich

● Monatliche Kosten: 17,50 Euro/Monat (statt 22,50 Euro)



Holen Sie sich mit Sky Q das komplette Home-Entertainment auf Ihren Fernseher! Neben klassischen Fernsehsendern empfangen Sie mit Sky Q exklusive Sky Sender, haben Zugriff auf tausende Filme und Serien auf Abruf und nutzen kostenlos die große Auswahl an Premium-Apps. Kein lästiges hin und her Springen zwischen Live TV und den Apps auf dem Fernseher, denn mit Sky Q regeln Sie alles mit nur einer Fernbedienung.

Sky Q: Eine Plattform für alles

Sie erhalten einen UHD-fähigen Receiver der neuesten Generation mit Sky Q, den Sie kabellos per WLAN mit dem Internet verbinden. Der Sky Q Receiver empfängt einheitlich alle Free-TV-Sender, Formel 1 und weitere Sportevents, Film- und Serienhighlights aus dem Angebot Sky Entertainment sowie die beliebtesten Apps mit Zugriff auf die Mediatheken von ARD, ZDF und vielen weiteren Sendern. Und das alles einfach überall – zu Hause und mit Sky Go auch unterwegs.

Sky Q: Fernsehen, Streaming und Apps

Das Angebot von Sky Q ist mit linearem Fernsehen vergleichbar: Es bietet Ihnen TV-Sender auf festen Programmplätzen, auf denen Sie wie im linearen Fernsehen zu festen Uhrzeiten Serien, Filme und Sportevents schauen. Allerdings lassen sich mit Sky Q Filme und Serien auch zu einem späteren Zeitpunkt anschauen – dank Sky On Demand. Diese Funktion gehört standardmäßig zu Sky Q und ermöglicht Ihnen den Abruf von Inhalten zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die neuen Filme und Serien stehen direkt nach der Premiere per Sky On Demand auf Abruf bereit.



Mit dem Receiver von Sky Q empfangen Sie auch das Free-TV per Satellit oder Kabelanschluss. Die 1-Terabyte-Festplatte des Sky-Q-Receivers speichert Inhalte bis zu 800 Stunden. Die neugestaltete Benutzeroberfläche bei Sky Q erleichtert die intuitive Bedienung, durch die helle Farbgebung und die gut strukturierte Menüführung finden Sie schnell alle Inhalte.



Zum Angebot: Formel 1 mit Sky Q für nur 17,50 Euro/Monat

Sky Q: Die wichtigsten Funktionen auf einem Blick

● Apps und Mediatheken: Mit nur einer Fernbedienung direkter Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken und Apps wie Netflix, Amazon Prime Video oder DAZN – die volle Vielfalt an einem Ort.

● Sky Go: Smartphone, Tablet sowie PC/Mac – Ihr Sky Programm schauen Sie, wo Sie möchten.

● Aufnehmen: Bis zu 800 Stunden Programm aufnehmen und ansehen, wenn es Ihnen passt.

● Restart: Bereits laufenden Inhalt einfach wieder von vorne starten.

● Sprachsteuerung: Mit der Stimme zum Wunschprogramm – nie ging es schneller, Inhalte zu finden, die Sie sehen möchten.

● Kids Mode: Einschalten und sorgenfrei fernsehen – Kinder schauen nur Inhalte im Kids-Bereich.

● Sky Shop: Die neuesten Kinohits als Erster sehen. Jede Woche topaktuelle Highlights – direkt aus dem Kino zum Leihen oder Kaufen noch bevor die DVD oder Blu-ray im Handel verfügbar ist.

Sky Q: Gestochen scharfe Filme und Serien

Sie haben einen 4K-Fernseher? Dann sehen Sie mit Sky Q Filme und Serien und die Formel 1 in UHD-Qualität. Sky hat sein 4K-Portfolio um zahlreiche Inhalte erweitert. Mittlerweile bietet Sky Q mehr als 80 Filme und einige Sky Originals Serien in 4K-Qualität. In Zukunft baut Sky das Angebot an Sendungen in Ultra-HD-Auflösung (3840x2160 Pixel) gezielt weiter aus. Mit einem verbundenen Netflix-Account kann sich die Auswahl an Inhalten wirklich sehen lassen.

Alles für unterwegs: Mit Sky Go nichts mehr verpassen