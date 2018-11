Bei AUTO BILD, COMPUTER BILD und SPORT BILD beschäftigen wir uns täglich mit

Themen, die Männerherzen höherschlagen lassen. Ganz egal, ob Sie zu den PS-Liebhabern,

Technikbegeisterten oder Sportfans zählen: Die MÄNNERBOX bringt Ihnen alles, was Männer sich wünschen, bequem und ansprechend verpackt nach Hause.





In dieser MÄNNERBOX befindet sich alles, was man für die kalte Jahreszeit braucht.

Vom leckeren Rotwein und einem Krimi für gemütliche Abende über einen hochwertigen Thermos-Becher für den morgendlichen Kaffee bis hin zum Rasier-Set für ein frisches Auftreten. Der Wert des Paketes beträgt mehr als 170 Euro und ist für einen unschlagbaren Preis von nur 29,90 Euro online erhältlich. Sichern Sie sich jetzt hier die limitierte Box und kommen Sie gut durch die Winterzeit!

Die in der Winter-XXL-Edition enthaltenen Produkte besitzen einen Wert von über 170 Euro. Folgendes bekommen Sie für Ihr Geld geboten:



• Rotwein "Volior 2016" – ein Wein voller Kraft und Persönlichkeit

• 10 Euro Genießer-Rabatt – für den ersten (W)einkauf bei Vinos

• Trinkbecher "ThermoPro" – aus doppelwandigem Edelstahl von Thermos

• 8 Teebeutel "Earl Grey, BIO Fairtrade" – aus feinsten Ceylon-Schwarztees

• Teeblumen-Mix "Flower Fantasy" – in hochwertiger Dose von tea exclusive

• Heinz HP BBQ Sauce Honey – passt zu jeder Jahreszeit

• Zattoo-Gutschein über 2 Monate Zattoo Premium – streamen in bester Qualität

• Crack Protect – TÜV-getesteter Displayschutz

• Stollwerk "Schwarze Herren Edelbitter" – Premium Qualität zum Genießen

• Pullmoll Pastillen Forte – mit Menthol, Honig und Süßholzwurzel

• Tabac Original After Shave Lotion 50 ml

• Kriminalroman "Sechs mal zwei" von Arne Dahl

• Gillette Rasierer Fusion 5 PROSHIELD Chill

• Gillett Fusion 5 ProGlide Sensitive Rasiergel Active Sport, 170 ml

• Block House Steakpfeffer – 200 Gramm + Zaubergewürz 200 Gramm

• je ein Heft AUTO BILD, COMPUTER BILD und SPORT BILD





Welche Produkte auf Sie in der Winter-XXL-Edition warten, sehen Sie auch in der Bildergalerie: