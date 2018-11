Nach dem vom Kraftfahrt-Bundesamt angeordneten Rückruf werden die Halter angeschrieben. Sie haben 18 Monate Zeit, ihren Wagen in die Werkstatt zu bringen. Die Frist begann jeweils an dem Tag, an dem das Update für das Fahrzeugmodell zur Verfügung stand. Die ersten Benachrichtigungen gingen für den VW Amarok raus.