O

b man nun Diesel-Panik sagt, von Hysterie sprechen will oder wirklich an das Gute in der Sache glauben möchte – auf jeden Fall ging es den Selbstzündern im vergangenen Jahr ordentlich an den Motorblock. Motto: Diesel stinken und verpesten mit ihren NOx-Emissionen die Luft. Leider mit offiziellem "Segen": Die Verwaltungsgerichte haben geprüft, ihre Häkchen daran gesetzt und Städte in der Folge verdonnert. Wo die Luft zu trüb wird, dürfen Fahrverbote verhängt werden. Alte Selbstzünder – sprich Euro-5-Modelle und alles, was darunter liegt – haben zum Beispiel in der Stuttgarter City, in Bereichen Hamburgs oder sogar auf Autobahnteilen im Ruhrgebiet nichts mehr zu suchen.