Diesel kaufen: Pro und Kontra

Unterschiedlich. Als erster großer Autobauer wandte sich Volvo wegen der steigenden Kosten bei der Abgasreinigung vom Diesel ab . Inzwischen zog Porsche nach. Auch die Italo-Amerikaner von Fiat Chrysler denken darüber nach. Toyota kündigte auf dem Genfer Autosalon 2018 an, keine neuen Selbstzünder mehr in Europa zu verkaufen. Der japanische Hybrid-Pionier setzt schon seit Längerem auf alternative Antriebe und ist einer der großen Profiteure auf dem deutschen Automarkt. VW bekennt sich zum Diesel, investiert aber mit neun Milliarden Euro dreimal so viel Geld in alternative Antriebe. Kleine Modelle bietet der Konzern künftig ohne Diesel an, wie zum Beispiel den Skoda Fabia . Daimler hält am Diesel fest, rechnet aber mit knapp einem Viertel batterieelektrischer Autos am eigenen Absatz bis 2025. Die Audi-Strategie sieht bis zu diesem Zeitpunkt ein Drittel Elektro und zwei Drittel Verbrenner vor – also Benzin, Diesel und Gas. BMW-Chef Harald Krüger meint immerhin: "Der saubere Diesel hat noch eine lange Zukunft vor sich." Über allen Herstellern schwebt die EU-Vorgabe, wonach 2021 der Flottenausstoß nur noch 95 g CO2/km pro verkauftem Fahrzeug betragen darf. Andernfalls drohen hohe Strafzahlungen.