Direkt an der Zapfsäule per Handy zahlen — 18.09.2019

Diese App verschenkt 10 Euro Tankguthaben*

Keine Lust auf Schlange stehen? Sie sind nicht alleine. Wartezeiten in den Tankstellen-Shops sind frustrierend und überflüssig. 70 Prozent der Kunden würden gern häufiger mit dem Smartphone direkt an der Zapfsäule bezahlen, so eine aktuelle Umfrage**.