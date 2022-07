Chiptuning und Zusatz-Boxen. So werden heutzutage viele Autos leistungsgesteigert. Immer weniger Fans gönnen sich den Weg zum "richtigen" Tuner, der dann auch die Hardware anfasst. Prinzipiell spricht nichts gegen das rein elektronische Tuning, wie es etwa DTE Systems beim aktuellen Golf R macht.

Der Chiptuner aus Recklinghausen behauptet, sein Auto leiste mit der nur 799 Euro teuren Zusatzbox 46 PS und 79 Newtonmeter mehr als die Serie. Klingt nach einem echten Schnäppchen.

Zoom Querdynamisch ist der Golf R eine Wucht. Der am Testwagen montierte Serienauspuff klingt nach nichts. Hier braucht es die optionale Akrapovič-Anlage.





Ob das klappt? Unsere Erfahrung: Solche Eingriffe führen teils sogar zu schlechteren Beschleunigungswerten als beim Werksauto. Aber schalten wir mal die Vorurteile aus und befassen uns besser mit der DTE-Technik und deren schwarzem R.

DTE-Box einfach installierbar

Was macht die DTE-Box aus? Man arbeitet mit einer Multi-Kennfeld-Technologie, in der bis zu fünf Kanäle (Ladedruck, Luftmasse etc.) in Echtzeit optimiert werden. Dazu ist sie von Laien sehr einfach installierbar, Teilegutachten inklusive. Direkt an der Box im Motorraum kann man über "+" und "–" zwischen den Programmen Sport, Dynamic oder Efficiency wählen.

Zoom Die Pedalbox ist gut gemeint, hat aber viel zu viele Einstellungsmöglichkeiten.





Das geht zudem auch über das Handy mit Bluetooth-Modul in der Box und hauseigener PowerApp. Ebenfalls im Testwagen installiert: eine Gaspedalbox zur vielfachen Einstellung der Gaspedalkennlinie. Klingt alles sehr gut, also ab auf die Teststrecke!

Allrad lässt etwas Schlupf zu



Den Golf R haben wir erst vor kurzem getestet, so lässt sich die Performance gut vergleichen. Die Box stellen wir maximal auf "Sport". Aus dem Startblock keine Unterschiede zur Serie. Der Golf springt genauso heftig los, der Allrad lässt etwas Schlupf zu, 4,5 Sekunden auf 100 – wie die Serie. ( VW Golf 8 GTI im Privatleasing

Zoom Besser als die Pedalbox ist das Set-up der Box im Motorraum.





Doch dann spürt man tatsächlich etwas mehr Power, ab Tempo 130 drückt der Vierzylinder etwas deftiger, steht in oberen Drehzahlen besser im Futter, bei 200 beträgt der Vorsprung des DTE-Golf beachtliche 1,6 Sekunden. Beim typischen Überholsprint von 80 auf 120 km/h im fünften Gang verspricht DTE 1,8 Sekunden Vorsprung. Leider messen wir nur neun Zehntel, dafür ist er im Siebten fast zwei Sekunden flotter.

Gaspedal? Fünf Grundeinstellungen, jede noch dreifach feinjustierbar, das kann man sich sparen. Die Serien-Programme (Comfort, Sport, Race) bieten schon genug Möglichkeiten. Verbrauch? Daumen hoch, über zwei Liter weniger auf unserer 100-Kilometer-Runde.

Zoom Der DTE-Golf steht auf 19-Zöllern.





Technische Daten und Preis: DTE Golf R

• Motorbauart R4

• Aufladung / Ladedruck Turbo

• Einbaulage vorn quer

• Ventile / Nockenwellen 4 pro Zylinder / 2

• Hubraum 1984 cm³

• kW (PS) b. 1/min 269 (366) /6250

• Literleistung 184 PS/l

• Nm b. 1/min 499 / 4660

• Getriebe 7-Gang-Doppelkupplung

• Antriebsart Allrad

• Maße L / B / H 4290 / 2027 / 1458 mm

• Tank-/Kofferraumvolumen 50 / 374-1230 l

• Normverbrauch • CO2: 7,9 l/100 km • 178 g/km

• Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM

• Basispreis 51.835 Euro

• Testwagenpreis 54.756 Euro