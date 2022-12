Dennoch bleiben für viele Autofahrer bange Fragen: Ist so ein E-Auto wirklich was für mich? Passt es zu meinem Alltag? Wie funktioniert das mit dem Laden ? Ist ein Elektroauto geeignet für meine typischen Wochenendtouren? Kann ich damit in den Urlaub stromern? Was kostet mich die Energie für die Batterie?