SUVs sind seit Jahren auf der Beliebtheitsskala der deutschen Autokäufer ganz oben zu finden. Kein Wunder, schließlich sitzt man angenehm hoch über dem reist komfortabel und kann in den meisten Fällen Anhänger hinter sich herziehen und sogar leichtes Gelände meistern. Nur so richtig umweltfreundlich sind viele der dicken Brummer nicht, Hybrid-Versionen hin oder her. sind seit Jahren auf der Beliebtheitsskala derganz oben zu finden. Kein Wunder, schließlichman angenehmüber dem Verkehr und kann in den meisten Fällenhinter sichund sogarmeistern. Nur so richtigsind viele der dicken Brummer nicht,hin oder her.

So günstig gibt es die zehn Elektro-SUVs bei carwow.de

Ausgewählte Produkte in tabellarischer Übersicht Aktuelle Angebote Preis Zum Angebot Dacia Spring UVP ab 20.490 EUR, Ersparnis bis zu 9614 EUR Opel Mokka-e UVP ab 34.110 EUR, Ersparnis bis zu 15.341 EUR Mazda MX-30 UVP ab 34.490 EUR, Ersparnis bis zu 12.756 EUR Skoda Enyaq iV UVP ab 34.600 EUR, Ersparnis bis zu 12.860 EUR Citroën e-C4 Electric UVP ab 34.640 EUR, Ersparnis bis zu 12.931 EUR Peugeot e-2008 UVP ab 35.450 EUR, Ersparnis bis zu 12.444 EUR Hyundai Kona Elektro UVP ab 35.650 EUR, Ersparnis bis zu 13.689 EUR Kia e-Niro UVP ab 38.290 EUR, Ersparnis bis zu 14.836 EUR DS 3 Crossback e-Tense UVP ab 39.440 EUR, Ersparnis bis zu 12.958 EUR Hyundai Ioniq 5 UVP ab 41.900 EUR, Ersparnis bis zu 13.290 EUR

Elektro-SUVS bieten genau das. Sie sind mit den typischen Qualitäten ihrer Fahrzeugklasse ausgestattet und fahren dazu lokal emissionsfrei. Hier kommen zehn auf dem deutschen Markt aktuell günstige Modelle. Sie sind alphabetisch aufgelistet. Eine kurze Beschreibung enthält den jeweiligen Einstiegs-Listenpreis ohne abgezogene bieten genau das. Sie sind mit den typischenihrerausgestattet und fahren dazu. Hier kommenauf dem deutschen Markt aktuell. Sie sindaufgelistet. Eine kurze Beschreibung enthält den jeweiligenohne abgezogene Umweltprämie . Die folgende Bestenliste zeigt zudem, welche der zehn Kandidaten es bei carwow.de (AUTO-BILD-Kooperationspartner) zu welchen Konditionen zu kaufen gibt (Stand: 12. Januar 2022).

Citroën e-C4 Electric ist ein bequemes Auto ohne nennenswerte Schrullen oder Fehler. Beim Blick ins Datenblatt zeigt er sich universell einsetzbar, und er wirkt sehr familienfreundlich. Auf der Straße überzeugt der Franzose vor allem mit seinem komfortablen Fahrverhalten und einer Bedienung, die keine Fragen offen lässt. Die Coupé-Dachlinie steht dem e-C4 gut, aber sie kostet Platz. Auch die Zuladung ist überschaubarer als gedacht. Die 136 PS des Franzosen sind nicht spektakulär, aber sie reichen aus. Listenpreis: ab 34.640 Euro. Derist einAuto ohne nennenswerte Schrullen oder Fehler. Beim Blick ins Datenblatt zeigt er sich, und er wirkt sehr. Auf der Straße überzeugt der Franzose vor allem mit seinemund einer, die keine Fragen offen lässt. Diesteht dem e-C4 gut, aber sie kostet Platz. Auch dieist überschaubarer als gedacht. Diedes Franzosen sind nicht spektakulär, aber sie reichen aus. Listenpreis: ab

Spring hat Dacia sein erstes Elektroauto auf den Markt gebracht. Wie zu erwarten, ist der E-Rumäne vor allem günstig. Dacia gibt die unverbindliche Preisempfehlung auf der deutschen Internetseite mit 20.490 Euro an. Werden 9570 Euro Elektrobonus davon abgezogen, bleiben 10.920 Euro übrig. Mit demhatseinauf den Markt gebracht. Wie zu erwarten, ist der E-Rumäne vor allem. Dacia gibt dieauf der deutschen Internetseite mitan. Werden 9570 Eurodavon abgezogen, bleibenübrig.

Zoom Dacia hat den Spring markentypisch auf günstig getrimmt. 230 Kilometer Reichweite werden versprochen.



45 PS starkes Elektroautochen mit 230 Kilometer Reichweite. Die Abmessungen des als Stadtauto konzipierten Spring sind erfreulich kompakt. Optisch sieht der Rumäne ein wenig wie der kleine Bruder des Fahren lässt man es am besten ruhig angehen. Das schont die

Dafür bekommt der potenzielle Interessent einstarkes Elektroautochen mit. Die Abmessungen des alskonzipierten Spring sind erfreulich. Optisch sieht der Rumäne ein wenig wie der kleine Bruder des Dacia Sandero Stepway aus. Beimlässt man es am bestenangehen. Das schont die Reichweite

DS schickt den DS3 Crossback auch als Elektroversion e-Tense ins Rennen um die Gunst potenzieller Käufer. So ist der Franzose besser aufgestellt als sein Zwillingsbruder mit Verbrenner. Der e-Tense überzeugt beim Fahren nämlich mit einer famosen Akustik, die dazu führt, dass sich die Passagiere ihre Gesprächsinhalte im wahrsten Sinn des Wortes zuflüstern können. Der Elektro-DS3 fährt mit einem 50-kWh-Akku, 136 PS und einer versprochenen Reichweite von 320 Kilometern vor. Listenpreis: ab 39.440 Euro.

Citroëns Luxus-Tochterschickt denauch alsins Rennen um die Gunst potenzieller Käufer. So ist der Franzose besser aufgestellt als sein Zwillingsbruder mit. Der e-Tense überzeugt beim Fahren nämlich mit einer, die dazu führt, dass sich die Passagiere ihre Gesprächsinhalte im wahrsten Sinn des Worteskönnen. Der Elektro-DS3 fährt mit einemund einer versprochenenvonvor. Listenpreis: ab

Hyundai Kona Elektro zeigt der Redaktion von AUTO BILD gerade beim Dauertest, was er kann. Dieser beinharte Langzeittest sieht vor, dass Autos 100.000 Kilometer im täglichen Einsatz bei Wind und Wetter abspulen müssen und dabei auf Herz und Nieren geprüft werden. Der 30.000-Kilometer-Marke überschritten und wird für seine Langstreckenqualitäten gelobt. Derzeigt der Redaktion von AUTO BILD gerade beim, was er kann. Dieser beinhartesieht vor, dass Autosim täglichen Einsatz bei Wind und Wetter abspulen müssen und dabei auf Herz und Nieren geprüft werden. Der Kona hat bereits dieüberschritten und wird für seinegelobt.

Zoom Der Hyundai Kona Elektro zeigt sich als E-Auto für die Langstrecke. 300 Kilometer am Stück sind problemlos drin.



300 Kilometer am Stück. Für weitere 250 Kilometer Strecke lädt der Koreaner eine halbe Stunde. Das Fahren entspannt, weil es keine Fragen offen lässt. Der Komfort ist gut und die Ausstattung für die Fahrzeugklasse umfassend. Listenpreis: ab 35.650 Euro.

Er schafft bei moderatem Tempoam Stück. Für weitere 250 Kilometer Strecke lädt der Koreaner eine halbe Stunde. Das Fahren entspannt, weil es keine Fragen offen lässt. Deristund diefür die Fahrzeugklasse umfassend. Listenpreis:

Hyundai Ioniq 5 tritt optisch extravagant auf. Unter der spannenden Hülle stecken zahlreiche pfiffige technische Details, die das E-Auto-Fahren interessant machen. Das Cockpit ist durchdacht, das Raumgefühl toll, die Sitze sind üppig und weich gepolstert. Dazu kann der Laptop aufladen oder eigenhändig aus der Parklücke herausfahren. Die Fahrleistungen können sich – gemessen am stattlichen Gewicht – durchaus sehen lassen. Auf der AUTO BILD-Verbrauchsrunde kam der Test-Ioniq auf 305 Kilometer realistische Reichweite. Schade, dass 41.900 Euro (Listenpreis) müssen angelegt werden. Dertrittauf. Unter der spannenden Hülle stecken zahlreiche, die das E-Auto-Fahren interessant machen. Dasist, dastoll, diesindundgepolstert. Dazu kann der Ioniq 5 zum Beispiel denoderaus der Parklücke. Diekönnen sich – gemessen am stattlichen Gewicht – durchaus sehen lassen. Auf der AUTO BILD-Verbrauchsrunde kam der Test-Ioniq aufrealistische. Schade, dass Hyundai an der Kasse so zulangt. Mindestens(Listenpreis) müssen angelegt werden.

Kia e-Niro ist die E-Version eines als Verbrenner konzipierten Fahrzeugs. Klar, schließlich gibt es den Koreaner mit drei verschiedenen Antrieben: Hybrid, Plug-in-Hybrid und batterielektrisch. Der e-Niro glänzt mit einem guten Alltagsnutzen, fairen Preisen und sieben Jahren Garantie. Die 204 PS der 64-kWh-Version treffen auf "nur" 1757 Kilogramm Fahrzeuggewicht und lassen den e-Niro flink von der Ampel loshuschen. Derist dieeines als Verbrenner konzipierten Fahrzeugs. Klar, schließlich gibt es den Koreaner mitverschiedenenund. Der e-Niro glänzt mit einem guten, fairenund. Dieder 64-kWh-Version treffen auf "nur"und lassen den e-Niro flink von der Ampel loshuschen.

Zoom In der Version mit 204 PS zischt der Kia e-Niro an der Ampel richtig los. Er eignet sich gut für Familien.



Familienmenschen. Man sitzt auf der Rückbank sehr bequem und es passt ordentlich Gepäck hinten rein. Listenpreis: ab 38.290 Euro.

Was für sportliche Naturen ist er aber nicht. Dafür gerät der Aufbau auf welliger Piste zu doll ins Wanken. Der e-Niro ist was für. Man sitzt auf dersehrund es passt ordentlich Gepäck hinten rein. Listenpreis: ab

Mazda bleibt der firmeneigenen Credo der erfrischenden Andersartigkeit mit dem MX-30 treu. Der Name ist höchstens eine Hommage an den Bestseller-Roadster. Konzeptionell haben die beiden Fahrzeuge nichts gemeinsam. Der sieht gut aus und glänzt mit der Wertigkeit, die Kenner von der japanischen Marke gewöhnt sind. Aber er verlangt nach Abstrichen. Der Japaner hat mit 35,5 kWh einen relativ kleinen Akku und schafft nur rund 200 Kilometer Reichweite. Mazda vermarktet ihn deshalb als Zweitwagen. Das Platzangebot ist überschaubar. Wer in den Fond einsteigen will, muss relativ schnell den Kopf einziehen. Listenpreis: ab 34.490 Euro. bleibt der firmeneigenen Credo der erfrischendenmit demtreu. Der Name ist höchstens eine Hommage an den Bestseller-Roadster. Konzeptionell haben die beiden Fahrzeuge nichts gemeinsam. Der MX-30 und glänzt mit der, die Kenner von der japanischen Marke gewöhnt sind. Aber er verlangt nach Abstrichen. Der Japaner hat miteinen relativund schafft nur rund. Mazda vermarktet ihn deshalb als. Dasist überschaubar. Wer in deneinsteigen will, muss relativ schnell den Kopf einziehen. Listenpreis: ab

Opel Mokka-e macht seine Sache als Begleiter für den Alltag gut. Er fährt sehr ordentlich und erfreut die Passagiere mit guten Sitzen. 1060 Liter Gepäck passen in den Kofferraum. Das ist der Tatsache geschuldet, dass die Akkupakete intelligent im Auto verteilt wurden. Im Rangierbetrieb lässt sich der Opel fein dosieren und er rekuperiert merklich Energie. Typisch Elektroauto! Dermacht seine Sache alsfür dengut. Ersehr ordentlich und erfreut die Passagiere mitpassen in den. Das ist der Tatsache geschuldet, dass die Akkupakete intelligent im Auto verteilt wurden. Imlässt sich der Opel fein dosieren und ermerklich Energie. Typisch Elektroauto!

Zoom Im Opel Mokka-e wurden die Akku-Pakete clever verteilt. Das bietet Passagieren und Gepäck ordentlich Platz.



Oberhalb der 100 km/h nimmt er dafür nur sehr verhalten Fahrt auf. So verhalten, dass man seine 136 PS gar nicht sofort als solche erkennt. Die versprochene Reichweite von 324 Kilometern hat der Mokka-e im AUTO BILD-Test nicht erreicht. Da schaffte er nur 210. Listenpreis: ab 34.110 Euro.



Peugeot e-2008 fährt wie seine beiden Konzernbrüder in dieser Liste mit 136 PS vor. Die lassen den Franzosen flink durch die Stadt wuseln und erlauben ihm außerhalb, entspannt im Verkehr mitzuschwimmen. Im Eco-Modus zieht die Elektronik bei 150 km/h mit Rücksicht auf die Reichweite den Stecker. Dann braucht der e-2008 aber auch weniger Ladestopps. An einer 100-kW-Ladesäule dauert der Stopp im besten Fall nur 30 Minuten. Der Peugeot e-2008 fährt so gut wie die Verbrenner und hat genauso viel Platz. Die Reichweite eignet sich gut für den Alltag zwischen Heim, Büro und Supermarkt. Dieses 35.450 Euro. Derfährt wie seine beiden Konzernbrüder in dieser Liste mitvor. Die lassen den Franzosendurch dieund erlauben ihm außerhalb, entspannt. Imzieht die Elektronik beimit Rücksicht auf die Reichweite den Stecker. Dann braucht der e-2008 aber auch weniger Ladestopps. An einerdauert der Stopp im besten Fall nur. Der Peugeot e-2008 fährtund hat. Dieeignet sich gut für denzwischen Heim, Büro und Supermarkt. Dieses SUV passt super in die Stadt. Listenpreis: ab

Skoda Enyaq iV ist ein gutes Größe auf. Aber auch mit seinem Gewicht. Abhängig von der Version kann das bei bis zu 2,1 Tonnen liegen. Und die merkt man während der Fahrt. Im Stadtverkehr ist der Fahrer mit dem reichweitenoptimierten Eco-Modus am besten dran. Derist ein Elektro-SUV . Der Tscheche trumpft gleich auf den ersten Blick mit seinerauf. Aber auch mit seinem. Abhängig von der Version kann das bei bis zuliegen. Und die merkt man während der Fahrt. Imist der Fahrer mit demam besten dran.

Zoom Der Skoda Enyaq iV beeindruckt schon allein mit seiner Größe. Im Innenraum herrscht eine bemerkenswerte Ruhe.