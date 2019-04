och im Sommer 2019 soll die neue Verordnung für Elektrokleinstfahrzeuge in Kraft treten. Damit will diedie rechtliche Grundlage für dievon Elektro-Tretrollern imschaffen. Hersteller von E-Scootern und Verleiher stehen in den Startlöchern und warten auf die Eröffnung dieses neuen Marktes.

Der E-Scooter-Verleiher Hive gehört zum Unternehmen Mytaxi und hat seinen Service bereits in Lissabon getestet. Da die Nutzung von E-Scootern im Straßenverkehr aktuell noch nicht gestattet ist, bietet Hive seine Fahrzeuge bislang nur auf autofreien Arealen an: Ab 16. April 2019 können die Roller auf dem Gelände des Hamburger Forschungszentrums DESY genutzt werden. Dort sollen die rund 3000 Wissenschaftler und Mitarbeiter 100 Scooter fahren können. Schon seit 11. April stehen sie im Münchner Stadtquartier Schwabinger Tor zur Verfügung. Sobald die neue Verordnung in Kraft getreten ist, will Hive seine Scooter in mehreren deutschen Städten anbieten.