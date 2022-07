Der Begriff "eFuels" ist derzeit in aller Munde, nicht nur in der Diskussion über das Verbrenner-Aus für Neuwagen im Jahr 2035. "Wenn schon keine fossilen Kraftstoffe mehr, dann doch bitte wenigstens synthetische" – so denken viele Autofahrer, aber auch (FDP-)Politiker sowie Vertreter mancher Autobauer, Zulieferer und vor allem Mineralölfirmen. Denn so könnten Verbrennerfahrzeuge, -technik und -infrastruktur weiter genutzt werden.

Politiker anderer Couleur und vor allem Umweltverbände wiederum lehnen eFuels als zukünftige Alternative zur Elektromobilität ab. Auch viele Verkehrsforscher und unabhängige Automobilexperten stehen den künstlich hergestellten Kraftstoffen skeptisch gegenüber.

Bei der Beurteilung geht es nicht nur um die Kosten für die flächendeckende Versorgung mit synthetischem Treibstoff, sondern vor allem um die Umwelt. Denn der Klimaschutz zwingt in Sachen CO2-Einsparung zum Handeln.

Sind eFuels klimaneutral?



Stellt sich also die Frage: Wie umweltfreundlich sind eFuels? Obwohl auch bei der Verbrennung synthetischer Kraftstoffe CO 2 freigesetzt wird, können eFuels durchaus treibhausgasneutral sein. Denn bei der Herstellung, dem "Power-to-X"-Verfahren (Energie/Power wird in einen gasförmigen oder flüssigen Stoff/X umgewandelt und schließlich am Ende zu eFuels), wird zunächst CO 2 gebunden.

Zoom Wirkungsprinzip: Mit Strom wird Wasserstoff (H2) gewonnen, der mit CO2 angereichert zu eFuels wird – um am Ende wieder CO2 abzugeben.



Was ist die Basis von eFuels?



Basis der synthetischen Kraftstoffe ist Wasserstoff (H 2 ). Dieser muss zuvor hergestellt werden. Dafür wird Wasser (H 2 O) durch Elektrolyse aufgespalten in Sauerstoff (O) und eben Wasserstoff. Anschließend wird aus der Luft entnommenes CO 2 hinzugefügt, was später wieder verbrannt wird. Für diesen aufwendigen Produktionsprozess wird Strom benötigt, der aus einer regenerativen Energiequelle wie Wind oder Sonne stammen muss, sonst ist er nicht grün. Und es muss viel Strom sein.

Wie hoch ist der Wirkungsgrad von eFuels?



Womit wir beim Problem wären. Denn bei der Umwandlung des Stroms in Kraftstoff geht sehr viel Energie verloren. Die Menge, die ein Auto 100 Kilometer weit bringt, reicht bei einem rein batterieelektrischen Auto für rund 700 Kilometer. Anders ausgedrückt: Der Wirkungsgrad von eFuels liegt bei etwa 15 Prozent, der von E-Autos bei rund 70 bis 80 Prozent. Die Energiebilanz strombasierter Kraftstoffe ist also deutlich schlechter.

Wie ist die Energiebilanz von Wasserstoff und Brennstoffzelle?



Ähnliches gilt auch für Fahrzeuge mit Brennstoffzelle, in der Wasserstoff verfeuert wird. Hier bleiben bei der Erzeugungskette vom Strom über Wasserstofferzeugung per Elektrolyse, Kompression (oder Kühlung), Transport, Tankanlage, Brennstoffzelle und Puffer-Akku im Auto nur gut 25 bis 30 Prozent der Energie übrig. Auch der Brennstoffzellenantrieb ist also – beim jetzigen Stand der Forschung – ineffektiver.

Entstehen beim Verbrennen von eFuels Schadstoffe?



In puncto Umweltbilanz kommt hinzu, dass auch beim Verbrauch von eFuels, wie bei jedem Verbrennungsprozess, Stickoxide entstehen. Und zwar genauso viel wie bei Super E10, wie eine Untersuchung der Non-Profit-Organisation T&E herausfand. Und sogar dreimal so viel gesundheitsschädliches Kohlenmonoxid wie bei normalem Benzin. Der Ausstoß an Ammoniak war doppelt so hoch. Ammoniak kann sich mit anderen Teilchen in der Luft zu Feinstaub verbinden. Nur die Partikelemissionen sanken beim eFuels-Test.

Welche Kritik gab es an der T&E-Studie?



Allerdings gab es auch scharfe Kritik an der Untersuchung. Der Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen bezeichnete sie als "unseriös, weil es sich bei dem untersuchten Kraftstoff nicht um einen normgerechten handelt". Tobias Block, Leiter Strategie und Inhalt beim Zusammenschluss eFuel Alliance, sagte gegenüber der "Zeit": "Reine E-Fuels verbrennen sauberer als konventionelles Benzin, und es entsteht kein Feinstaub."

Welchen Vorteil haben eFuels gegenüber Akkus?



Demgegenüber haben eFuels den Vorteil, dass sie eine größere Energiedichte aufweisen als Auto-Akkus oder gasförmig gespeicherter Wasserstoff. Das macht sie genau wie Wasserstoff empfehlenswert für den Fern-, Flug- oder Schiffsverkehr, wo der Elektroantrieb wegen der schweren Batterie als Alternative wegfällt.

Zoom Viele Experten sehen eFuels eher für den Flug- als für den Autoverkehr geeignet.



Lassen sich eFuels gut transportieren?



Außerdem lassen sich eFuels über lange Distanzen transportieren, etwa in Tankschiffen. Und gut lagern – was mit Strom eher schwierig ist. Die Befürworter von eFuels entgegnen zudem, die Effizienz sei nicht entscheidend – da die eingesetzte Sonnen- und Windenergie ja ohnehin anfalle. eFuels sollen dort hergestellt werden, wo es Wind und Sonne satt gibt. Etwa in Afrika.

Wie steht es um die eFuels-Infrastruktur?