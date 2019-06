Bullig: Den RS4 unterscheidet unter anderem der Doppel-Auspuff von der Normalo-Version des B5.

Wie alle RS4 der ersten Stunde ist auch dieser ein Avant; erst bei der nachfolgenden B7-Baureihe lieferte Audi auch eine Limousinen-Version. An den Status des Ur-Modells kommt allerdings kein RS4 bis dato heran. Das liegt auch an dem kraftvollen V6-Biturbo-Motor, der den rund 1,6 Tonnen schweren Allrad-Audi in knapp fünf Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt. Abgeriegelt wird bei Tempo 250. Dieses Auto ist auch heute noch ein echter Wolf im Schafspelz. Nur wer über RS-Modelle Bescheid weiß, erkennt die silbernen Spiegel, die sich von der grauen Metallic-Lackierung der Karosserie leicht abheben. Während sonst vor allem die bullige Front-Optik und die Doppelauspuff-Anlage auf den forschen Kern des Audi-Kombi hinweisen, ist der Innenraum des RS4 ausnehmend schlicht. Schwarz und grau prägen das Bild, der Luxus wird hier erst auf den zweiten Blick sichtbar. Die Recaro-Sportsitze sind elektrisch verstellbar, auch das Schiebedach kann auf Knopfdruck bewegt werden. Das Highlight im Cockpit ist bei diesem Auto aber der Sechs-Gang-Schaltknüppel, über den man das Getriebe dirigiert und die Kraft an die vier Räder lenkt. Dazu das lederne Sportlenkrad in Kombination mit den Pedalen im Fahrer-Fußraum. Denn wer den RS4 kaufen will, macht das sicher nicht wegen der Ausstattung.