Porsche Taycan (2019): Test, Preis, Reichweite, Bilder

Um die Wartezeit zu verkürzen, hat Porsche potenziellen Kunden zwei neue Illustrationen der vermeintlichen Serienversion des Taycan geschickt. Speziell die Heckansicht orientiert sich optisch deutlich amder Generation. Auch beim Preis könnte es eine Überraschung geben. Der Taycan sollwerden als gedacht und preislich zwischen Cayenne und Panamera liegen, so Taycan-Projektleiter Robert Meier zu Automotive News Europe . Damit läge der Einstiegspreis zwischenundalso deutlich unter den ersten Schätzungen. Bislang galt es als gesetzt, dass der Taycan die 100.000-Euro-Marke knacken würde. Nach oben ist aber weiterhin Luft: Das Topmodell mit viel Ausstattung und großer Reichweite dürfte rund 200.000 Euro kosten.

So ähnlich wird die Serienversion des Porsche Taycan auf den Markt kommen.

Die Produktion des Porsche Taycan soll CO2-neutral ablaufen.

Diedes Taycan ist Porsche bereits gestartet. Dafür wurden 1200 neue Arbeitsplätze geschaffen und die Fertigung umgestellt. Denn der ersteentsteht nicht mehr in klassischer Fließbandarbeit. Autonom fahrende Transportsysteme erlauben mehr Fertigungsschritte an einem Ort. Außerdem soll die gesamte Produktionablaufen, also unter Berücksichtigung einer ressourcenschonenden Fertigung.