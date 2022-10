Ein Fahrradreifen braucht die Luft zum Rollen so dringend, wie Menschen sie zum Atmen benötigen. In jedem gut sortierten Fahrradhaushalt findet sich daher eine Luftpumpe, wobei sich Standpumpen vielerorts als praktischste Lösung erwiesen haben. Aber es geht noch bequemer: Immer mehr in Mode kommen elektrische Akku-Pumpen, die die Hubarbeit für den Radfahrer übernehmen.

Einfach anstöpseln, Sollwert festlegen, Startknopf drücken und warten, bis die Pumpe nach Erreichen des Zielwerts automatisch stoppt – so geht die moderne Arbeitsteilung von Mensch und Maschine. Aber halten die E-Pumpen auch, was die Hersteller versprechen? Das wollten wir wissen und haben 12 elektrische Akku-Pumpen fürs Fahrrad ins Labor geschickt und miteinander verglichen.

Autder Elektrische Luftpumpe Mini Autder Elektrische Luftpumpe Mini 1,9 (gut) hoher Maximaldruck

pumpt sehr schnell

schnelle Ladedauer

robustes Gehäuse Luftschlauch separat Preis 55,99 € Zum Angebot bei Amazon



Fazit: Die Akku-Pumpe von Autder mit dem Beinamen "Elektrische Luftpumpe Mini" schneidet in unserem Vergleichstest am besten ab und verdient sich das Prädikat "Testsieger". Das Erfolgsrezept liegt in dem guten bis sehr guten Abschneiden von Pumpleistung, Akku und Manometer. Die Autder erlaubte sich in den wichtigen Kategorien keine Fehler. So pumpte die Autder neben der Behozel-Pumpe unseren Testreifen (40 Millimeter Breite) in nur 71 Sekunde auf 3 bar auf; den Maximaldruck von fast 10 bar konnte die Pumpe fast 300 Sekunden lang halten; die Laufzeit von 1,5 bar Gegendruck lag bei rund 35 Minuten. All das sind in diesem Vergleich Top-Werte, die in der Summe nicht zu schlagen sind.

Mit 638 Gramm ist die zylinderförmige, handliche E-Pumpe zwar nicht die leichteste, lässt sich aber gut transportieren und verstauen. Nicht so gut gelöst wie bei der Xiaomi ist, dass der Luftschlauch separat mitgeführt werden muss. Positiv: Eine Transporttasche liegt dem Lieferumfang bei. Die Autder ist eine empfehlenswerte Akku-Pumpe, die sich in ihren Kernkompetenzen keine Schwäche leistet und sowohl im Praxis- als im Labortest extrem stark performt.

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S 2,1 (gut) präzises Manometer

sehr simple Bedienung

kompakte Maße

hoher Maximaldruck Akku im Mittelfeld Preis 42,99 € Zum Angebot bei Amazon



Fazit: Der chinesische Hersteller Xiaomi wird mit dem Modell Portable Electric Air Compressor 1S verdient der Preis-Leistungs-Sieger. Einzigartig in diesem Vergleich ist die Bedienung: Ein Knopf zum Einschalten wird nicht benötigt. Will man die Akku-Luftpumpe aktivieren, muss nur der Schlauch aus der Halterung gezogen werden. Doppelt praktisch: Der Luftschlauch, leider etwas kurz geraten, ist mit der Pumpe verbunden und muss so nicht separat mitgeführt werden. In groben, aber ausreichenden 0,1-bar-Schritten kann der Luftdruck eingestellt werden. Neben der manuellen Einstellung können auch voreingestellte Profile (Fahrrad, etc.) ausgewählt werden.

Eine Ladestatus-Anzeige gibt es leider nicht. In unserem Labortest betrug die Laufzeit gegen 1,5 bar Gegendruck rund 20 Minuten; in unserem Praxistest war der Testreifen in 82 Sekunden auf 3 bar aufgepumpt. Den Maximaltest hat die Xiaomi auch mit Bravour gemeistert – und sogar einem Dauerdruck von 11 bar standgehalten. Wer häufig und lange pumpen will, könnte mit dem mittelgroßen Akku an seine Grenzen stoßen. Für alle anderen ist die Akku-Luftpumpe eine klare Empfehlung: verlässlich, praktisch in der Bedienung, wertig.

BIKE BILD und COMPUTER BILD haben diesen Test zusammen durchgeführt. Die Technikexperten von COMPUTER BILD haben für uns im Labor den Akku der Pumpen auf Herz und Nieren gecheckt. Hierfür wurde ein neuer Versuchsaufbau entwickelt, in dem die Laufzeit bei einem konstanten Gegendruck von 1,5 bar gestoppt wurde. Daneben wurde auch die Ladedauer bis zur vollständigen Aufladung gemessen, wobei wir in der Testtabelle überdies die Ladekapazität nach 15, 30 und 60 Minuten ausweisen.

Die Pumpleistung haben wir zweistufig geprüft: Im Labor wollten wir herausfinden, wie lange die Akku-Pumpen benötigen, bis ein Zielluftdruck von 1, 2, 3 und 4 bar erreicht war. Außerdem haben die Kollegen gemessen, wie lange die mobilen Elektropumpen ihren Maximaldruck leisten. Unser Team hat anschließend anhand eines geläufigen Fahrradreifens (Schwalbe G-One, 40 Millimeter Breite) bei einem Sollwert von 3 bar Dauer, Genauigkeit und Praxistauglichkeit ermittelt.

Zoom Versuchsaufbau: Der Druckluftbehälter simuliert im Labortest den Fahrradreifen. Mit Hilfe eines geeichten Manometers vergleichen wir die Genauigkeit der Anzeigen.



Ferner wurde auch das Manometer der Akku-Pumpen unter die Lupe genommen. Hierfür diente (Versuchsaufbau unten) ein geeichtes, hochpräzises Manometer als Referenz. Abschließend haben wir Ausstattung und Handhabung der Akku-Pumpen bewertet.

12 Akku-Luftpumpen im Test: Messwerte Hersteller Autder Astroai Bosch AGT Xiaomi Jansite Fowawu Behozel Xiazir Tavaler Haufaahr Fischer Pfeil Pfeil Abzweigung Modell Abzweigung Abzweigung Abmessung Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung Abzweigung Max. Druck / Dauer Abzweigung Abzweigung Labor: Zeit bis 1 / 2 / 3 /4 bar Abzweigung Abzweigung Praxis: Zeit bis Zielluftdruck Abzweigung Abzweigung Laufzeit 1,5 bar Gegendruck Abzweigung Abzweigung Ladedauer: komplett; nach 15 / 30 / 60 Min. Abzweigung Abzweigung Anzeige Ladestatus Abzweigung Abzweigung Genauigkeit der Anzeige: auto. / man. Aufpumpen (1,5 / 3 bar) Abzweigung Abzweigung Ablesbarkeit Abzweigung Abzweigung Display Abzweigung Abzweigung Luftschlauchaufnahme im Gerät Abzweigung Abzweigung Adapter: Ballnadel / Autoventil / Fahrradventil / Luftmatratze Abzweigung Abzweigung Powerbank / Taschenlampe / App Abzweigung Abzweigung Transporttasche / Fahrradtasche Abzweigung Abzweigung Kfz-Ladeadapter / Netzteil-Anschluss Abzweigung Abzweigung Gewicht Abzweigung Abzweigung Laufstärke Abzweigung Abzweigung Bedienbarkeit Abzweigung Elektrische Luftpumpe Mini 24,7 x 4,2 x 4,2 cm 49,99 Euro 9,65 bar / 291 Sekunden 13 / 27 / 44 /64 Sekunden 71 Sekunden 35:52 Minuten 108 Minuten; 13 % / 26 % / 53 % ja Abweichung: 0,08 bar / 0,05 bar / 0 bar/ 0 bar gut gut nein ja / ja / ja / ja nein / ja / nein ja / nein ja / Rundstecker 638 Gramm 64 dB(A) befriedigend Elektrische Luftpumpe 23,2 x 5,6 x 5,6 cm 45,99 Euro 10,2 bar / 460 Sekunden 13 / 28 / 46 / 67 Sekunden 80 Sekunden 44 Minuten 552 Minuten; 3 % / 6 % / 12 % ja Abweichung: 0,1 bar/ 0 bar/ 0 bar/ 0 bar gut gut nein ja / ja / ja / ja ja / ja / nein ja / nein nein / Typ C 523 Gramm 65 dB(A) sehr gut Easy Pump 27,4 x 3,5 x 10,7 cm 77,70 Euro 8,6 bar / 300 Sekunden 15 / 39 / 68 / 101 Sekunden 95 Sekunden 21:45 Minuten 234 Minuten; 8 % / 15 % / 30 % ja Abweichung: 0,05 bar/ 0,08 bar/ 0 bar/ 0,05 bar sehr gut sehr gut ja ja / ja / ja / ja nein / ja / nein ja / nein nein / Typ C 420 Gramm 66 dB(A) sehr gut Smarte Akku-Luftpumpe ALP-250 15,3 x 6,2 x 4,0 cm 99,90 Euro 8,2 bar / 84 Sekunden 24 / 49 / 77 / 109 Sekunden 139 Sekunden 21:34 Minuten 106 Minuten; 17 % / 34 % / 69 % ja Abweichung: 0,03 bar/ 0,07 bar/ 0 bar/ 0 bar sehr gut sehr gut ja ja / ja / ja / ja nein / ja / ja ja / nein nein / Typ C 428 Gramm 61 dB(A) sehr gut Portable Electric Air Compressor 1S 12,4 x 7,1 x 4,6 cm 42,99 Euro 11 bar / 361 Sekunden 9 / 23 / 41 / 62 Sekunden 82 Sekunden 21:47 Minuten 129 Minuten; 11 % / 23 % / 48 % nein Abweichung: 0,05 bar/ 0,03 bar/ 0 bar/ 0 bar sehr gut gut ja ja / ja / ja / ja nein / nein / nein ja / nein nein / Typ C 485 Gramm 67 dB(A) sehr gut 6000 mAh Elektrische Luftpumpe 17,1 x 6,9 x 5,1 cm 49,79 Euro 7,9 bar / 420 Sekunden 12 / 30 / 54 / 85 Sek. 98 Sekunden 39:52 Minuten 253 Minuten; 6 % / 12 % / 24 % ja Abweichung: 0,05 bar/ 0,1 bar/ 0,05 bar/ 0,05 bar sehr gut gut nein ja / ja / ja / ja ja / ja / nein nein / nein ja / Typ C + Rundstecker 622 Gramm 64 dB(A) sehr gut 150PSI Elektrische Luftpumpe 6000 mAh 25,2 x 5,5 x 5,5 cm 54,99 Euro 10,2 bar / 579 Sekunden 30 / 60 / 93 / 128 Sek. 172 Sekunden 53:05 Minuten 184 Minuten; 3 % / 17 % / 33 % ja Abweichung: 0,05 bar/ 0,05 bar/ 0,05 bar/ 0,05 bar sehr gut befriedigend nein ja / ja / ja / ja ja / ja / nein nein / nein ja / Typ C + Rundstecker 696 Gramm 67 dB(A) gut Elektrische Luftpumpe mit 6000 mAh Akku 17 x 6,9 x 5,1 cm 38,00 Euro 9,2 bar / 280 Sekunden 11 / 23 / 37 / 54 Sekunden 71 Sekunden 35:50 Minuten 298 Minuten / 6 % / 13 % / 25 % ja Abweichung: 0,05 bar/ 0,05 bar/ 0,05 bar/ 0,05 bar sehr gut gut nein ja / ja / ja / ja ja / ja / nein nein / nein ja / Typ C 626 Gramm 70 dB(A) sehr gut Luftpumpe 150PSI Tragbar Mini 15,9 x 6,1 x 6,1 cm 39,99 Euro 9,7 bar / 345 Sekunden 19 / 39 / 62 / 88 Sekunden 124 Sekunden 21:20 Minuten 112 Minuten; 14 % / 29 % / 60 % ja Abweichung: 0,01 bar/ 0,03 bar/ 0,01 bar/ 0,01 bar sehr gut sehr gut ja ja / ja / ja / ja nein / ja / nein ja / nein nein / Typ C 450 Gramm 65 dB(A) sehr gut Fahrradpumpe Elektrisch 12,7 x 8 x 4,6 cm 34,98 Euro 8,15 bar / 321 Sekunden 17 / 33 / 51 / 75 Sekunden 85 Sekunden 17:57 Minuten 277 Minuten; 6 % / 12 % / 23 % ja Abweichung: 0 bar/ 0 bar/ 0 bar/ 0 bar sehr gut gut ja ja / ja / ja / ja ja / ja / nein nein / nein nein / Typ C 456 Gramm 71 dB(A) sehr gut Fahrradpumpe Elektrisch 7800 mAh 126 x 9,1 x 4,6 cm 39,99 Euro 9,3 bar / 291 Sekunden 9 / 19 / 31 / 46 Sekunden 129 Sekunden 32:31 Minuten 237 Minuten; 7 % / 13 % / 27 % ja Abweichung: 0 bar/ 0 bar/ 0 bar/ 0 bar sehr gut gut nein ja / ja / ja / ja ja / ja / nein ja / nein nein / Typ C 665 Gramm 67 dB(A) sehr gut 50375 Akkukompressor 17,8 x 5,6 x 5,6 cm 69,99 Euro 9,7 bar / 296 Sekunden 13 /27 / 45 / 66 Sekunden 92 Sekunden 10:09 Minuten 150 Minuten; 10 % / 20 % / 41 % ja Abweichung: 0,2 bar/ 0,2 bar/ 0,05 bar/ 0,05 bar befriedigend ausreichend nein ja / ja / ja / ja ja / ja / nein nein / ja ja / Micro-USB 378 Gramm 66 dB(A) ausreichend

12 Akku-Luftpumpen im Test: Wertung Hersteller Autder Astroai Bosch AGT Xiaomi Jansite Fowawu Behozel Xiazir Tavaler Haufaahr Fischer Pfeil Pfeil Abzweigung Modell Abzweigung Abzweigung Pumpleistung (26 %) Abzweigung Abzweigung Max. Druck / Dauer (10 %) Abzweigung Abzweigung Labor: Zeit bis 1 / 2 / 3 /4 bar (8 %) Abzweigung Abzweigung Praxis: Zeit bis Zielluftdruck (8 %) Abzweigung Abzweigung Akku (25 %) Abzweigung Abzweigung Laufzeit 1,5 bar Gegendruck (10 %) Abzweigung Abzweigung Ladedauer: komplett; nach 15 / 30 / 60 Min. (10 %) Abzweigung Abzweigung Anzeige Ladestatus (5 %) Abzweigung Abzweigung Manometer (21 %) Abzweigung Abzweigung Genauigkeit der Anzeige: auto. / man. Aufpumpen (1,5 / 3 bar) (16 %) Abzweigung Abzweigung Ablesbarkeit (3 %) Abzweigung Abzweigung Display (2 %) Abzweigung Abzweigung Ausstattung (18 %) Abzweigung Abzweigung Luftschlauchaufnahme im Gerät (4 %) Abzweigung Abzweigung Adapter: Ballnadel / Autoventil / Fahrradventil / Luftmatratze (4 %) Abzweigung Abzweigung Powerbank / Taschenlampe / App (4 %) Abzweigung Abzweigung Transporttasche / Fahrradtasche (3 %) Abzweigung Abzweigung Kfz-Ladeadapter / Netzteil-Anschluss (3 %) Abzweigung Abzweigung Handhabung (10 %) Abzweigung Abzweigung Gewicht (3 %) Abzweigung Abzweigung Lautstärke (3 %) Abzweigung Abzweigung Bedienbarkeit (4 %) Abzweigung Abzweigung Abwertung Abzweigung Abzweigung NOTE Abzweigung Elektrische Luftpumpe Mini 1,5 1,3 1,6 1,8 1,8 2,0 2,0 1,0 1,2 1,0 2,0 2,0 2,7 6,0 1,0 3,0 2,0 1,0 3,0 3,1 2,8 3,0 1,9 (gut) Elektrische Luftpumpe 1,6 1,1 1,7 2,2 2,4 1,2 4,4 1,0 1,3 1,1 2,0 2,0 2,7 6,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 3,0 1,0 2,0 (gut) Easy Pump 2,5 2,3 2,6 2,7 2,6 3,1 2,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,8 1,0 1,0 3,0 2,0 2,0 1,7 1,3 3,1 1,0 2,0 (gut) Smarte Akku-Luftpumpe ALP-250 3,1 2,0 3,3 4,4 2,1 3,1 1,6 1,0 1,3 1,4 1,0 1,0 1,6 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,4 2,4 1,0 2,0 (gut) Portable Electric Air Compressor 1S 1,5 1,0 1,4 2,2 3,4 3,1 2,3 6,0 1,1 1,0 1,0 2,0 2,4 1,0 1,0 6,0 2,0 2,0 2,0 1,9 3,3 1,0 2,1 (gut) 6000 mAh Elektrische Luftpumpe 2,5 2,7 2,0 2,9 2,1 1,5 3,2 1,0 1,2 1,1 1,0 2,0 3,2 6,0 1,0 2,0 6,0 1,0 2,1 3,0 2,8 1,0 2,2 (gut) 150PSI Elektrische Luftpumpe 6000 mAh 3,4 1,1 4,1 5,7 1,7 1,0 2,8 1,0 1,2 1,0 1,0 3,0 3,2 6,0 1,0 2,0 6,0 1,0 2,9 3,6 3,3 2,0 2,4 (gut) Elektrische Luftpumpe mit 6000 mAh Akku 1,7 2,0 1,3 1,8 2,2 1,8 3,3 1,0 1,1 1,0 1,0 2,0 3,2 6,0 1,0 2,0 6,0 1,0 2,4 3,0 3,8 1,0 1,0 (Defekt n. Laufzeittest) 3,1 (befriedigend) Luftpumpe 150PSI Tragbar Mini 3,2 3,3 2,5 3,9 2,2 3,2 1,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,8 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 1,8 1,6 3,0 1,0 1,0 (Defekt n. Maximaltest) 3,1 (befriedigend) Fahrradpumpe Elektrisch 2,3 2,5 2,1 2,4 3,0 3,6 3,3 1,0 1,1 1,0 1,0 2,0 2,2 1,0 1,0 2,0 6,0 2,0 2,1 1,6 4,0 1,0 1,0 (Defekt n. Laufzeittest) 3,2 (befriedigend) Fahrradpumpe Elektrisch 7800 mAh 2,9 3,5 1,0 4,0 2,2 2,0 3,1 1,0 1,1 1,0 1,0 2,0 2,7 6,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,4 3,3 3,3 1,0 1,0 (Defekt w. Maximaltest) 3,3 (befriedigend) 50375 Akkukompressor 2,6 3,3 1,7 2,6 3,0 4,6 2,5 1,0 2,6 2,3 3,0 4,0 2,5 6,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,8 1,0 3,1 4,0 1,0 (Defekt n. Maximaltest) ausreichend (3,7)



Wer das Schlagwort „Akku-Luftpumpe“ bei Amazon eingibt, wird von der Vielzahl an Geräten überwältigt. Die Mehrzahl der Marken, die wir gefunden haben beim Internet-Riesen, sind wie Jansite oder Xiazir hierzulande wahre Exoten. Xiaomi, ein Hersteller aus China, hat sich immerhin schon mal einen Namen mit Smartphones gemacht. Vertrauen weckt die Easy Pump von Bosch wohl nicht nur bei Heimwerkern, die Geräte der Schwaben besitzen. Und Fischer vertreibt offenkundig nicht nur günstige E-Bikes, sondern auch eine Akku-Luftpumpe. Hersteller von manuellen Fahrradpumpen, Topeak oder SKS seien an dieser Stelle genannt, haben ihre Modelle noch nicht elektrifiziert.

Viele der Modelle, die wir im Labor beim Maximaltest an ihre Belastungsgrenze gebracht haben, haben ihren Dienst währenddessen oder danach quittiert, zwei weitere Pumpen übrigens auch nach dem Akku-Ladezeittest. Zugegeben, wir haben die Sache im Maximaltest auf die Spitze getrieben, denn bis zu 10 bar haben manche Pumpen mehrere Minuten lang stemmen müssen, was in drei Fällen zu Defekten führte. Andere Pumpen ließen sich nach dem Laufzeittest nicht mehr Benutzen.

Montagsmodell oder nicht: Wir haben die 5 defekten Punkten mit einer Note abgewertet. Die übrigen 12 Pumpen zeigten, dass sie auch unter starker Last arbeiten können – ein Qualitätsmerkmal. Aber ist man als Fahrradfahrer überhaupt noch mit 10 bar unterwegs, das ist andere Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Selbst die meisten Rennradfahrer fahren aktuell mit weniger Luftdruck. Und Trekkingreifen kommen ohnehin mit nur 1,5 bis 4 bar aus.

Große Unterschiede bei der Pumpzeit

Mitunter müssen Sie zum Pumpen etwas Zeit mitbringen, denn Sprinter sind die Geräte nicht. Das Schlusslicht in Sachen Tempo bildet Fowawu: Über drei Minuten hat die Pumpe gebraucht, bis unser 40 Millimeter breiter Gravelreifen von Schwalbe auf 3 bar aufgepumpt war. Das geht per Hand deutlich fixer. Hinzu kommt, dass die Geräte teilweise dröhnen wie ein abgesägter Mofa-Auspuff. Ab 60 Dezibel geht der Pumpspaß los und springt gut und gern auf bis zu 70 Dezibel. Damit dürfte man in einer Altbauwohnung seinen Nachbarn ziemlich sicher stören.

Neben der insgesamt intuitiven Bedienung hat uns auch positiv überrascht, wie exakt die digitalen und gut ablesbaren Manometer vieler Pumpen sind. Die gemessenen Abweichungen von maximal 1 bar (viele lagen deutlich darunter) sowohl im Labor- als auch im additiven Praxistest sind durchaus tolerierbar. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass die Manometer handelsüblicher Standpumpen deutlich mehr Abweichung anzeigen. Die mobilen AkkuPumpen haben in diesem Punkt gegenüber der manuellen Konkurrenz klar die Nase vorn.

Zoom Leichtgewichte sind die elektrischen Akku-Luftpumpen wirklich nicht. Viele der Pumpen überschreiten die 500-Gramm-Grenze.



Viele Radfahrer werden sich fragen: Sind solche Akku-Luftpumpen eine Alternative zur Standpumpe? Wenn Lautstärke und Stromquellen (Zigarettenanzünder, E-Bike-Akku, Powerbank, Steckdose) keine Rolle spielen, dann lässt sich diese Frage bejahen. Wer sportlich unterwegs ist und auf unnötiges Gewicht verzichten will, wird wohl eher zur kompakten Minipumpe greifen als zu den schwereren und voluminösen Akku-Pumpen.

Unsere Testmodelle sind Universalpumpen, mit denen Sie auch ihr SUP-Board, einen Fußball oder sogar Autoreifen aufpumpen können. Mobilisten sind E-Pumpen aus Radfahrerperspektive bedingt. Wegen des hohen Gewichts und der opulenten Maße sollte schon eine Packtasche oder ein Rucksack zum Transport zur Verfügung stehen, um die rund ein Pfund schweren Knochen mitzuführen.

Der Schlauch, der sich bei manchen Pumpen im Gehäuse verstauen lässt, ist am Kopfende mit einem Schraderventil für Autos oder ältere Mountainbikes ausgestattet. Im Lieferumfang sind stets Adapter für am Fahrrad gängige Dunlop- oder Presta-Ventile zu finden.