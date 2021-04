eder kennt das Phänomen vom Smartphone – Akkus büßen mit der Zeit einen Teil ihrer Leistungsfähigkeit ein. Die Kapazität, Strom zu speichern, lässt nach. Grund dafür sind chemische Verbindungen, die sich im Lithium an der Elektrode anlagern (sogenannte Dendriten) und dadurch den Spannungsaufbau mit der Zeit erschweren.

Diese Entwicklung ist nach heutigem Stand der Technik unausweichlich, weil die Mehrzahl derauf kompakte und zugleich leistungsfähigesetzt. Sie halten mindestens 1000 komplette Ladezyklen durch, sollen damit für mindestens 100.000 Kilometer gut sein. In der Realität halten Akkus aber länger durch, denn in der Regel wird das Auto nicht komplett leer gefahren und vollständig aufgeladen, sondern die Ladung erfolgt mittendrin. Das verlängert das Akkuleben.

In Kooperation mit

35039 Marburg, Autohaus Wahl Hessen GmbH & Co. KG I Renault/Skoda Marburg

Dem schrittweisen Verfall der Akku-Leistungsfähigkeit können clevere E-Auto-Besitzer aber entgegenwirken. Mit Hilfe einiger simpler Tipps und Tricks lässt sich das Altern der E-Auto-Batterie merklich verlangsamen, der Akku hält die Power länger. AUTO BILD hat die wichtigsten aufgeschrieben:

1. Spurten schadet dem Akku. Daher sollten Sie vorausschauend fahren und starkes Beschleunigen vermeiden – vor allem bei einem kalten Akku.

. Versuchen Sie,funktionieren bei Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad Celsius am besten. Im Sommer sollte der Stromer im Schatten parken, imam besten in einer Garage. Wenn der Akku direkt nach der Fahrt zum Laden angeschlossen wird, kühlt er nicht so schnell aus. Das belastet die Batterie weniger und sollte im Winter beachtet werden.