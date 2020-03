Zwar müssen E-Autofahrer auf einen satten oder samtweichen Motorsound verzichten. Aber wer einmal in einem E-Auto kräftig aufs Strompedal gedrückt hat, kennt das Gefühl unbegrenzter Freiheit beim geräuschlosen Davonsegeln. Auch in punkto Ausstattung bleiben bei modernen Elektrofahrzeugen meist keine Wünsche offen, der Weg zum autonomen Fahren ist spürbar kürzer als bei einem alten Diesel. Und während noch vor fünf Jahren das Angebot an Stromern recht übersichtlich war, werden die großen Autohersteller in den kommenden Jahren Hunderte Milliarden in alternative Antriebe und damit ihre Modellpalette investieren. Man ist als E-Autofahrer also auch ein bisschen Trendsetter – laut einer neuen Studie soll Elektro bis 2030 den Verbrennungsmotor überholen