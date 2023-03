Zur Jahreswende 2021/22 waren erstmals mehr als eine Million batterieelektrische Autos in Deutschland zugelassen. Und so nehmen sie zwangsläufig auch in der ADAC-Pannenstatistik 2022 deutlich mehr Platz ein: Rund 52.000 liegen gebliebenen Elektroautos (Hybrid und rein elektrisch) hat der ADAC-Pannendienst im vergangenen Jahr auf die Sprünge geholfen. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch 2021.