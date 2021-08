D eutschlands Autofahrer sind immer mehr elektrisiert. Oder doch nicht? "Der Trend zur Elektromobilität setzt sich fort: Fast ein Viertel der Deutschen will schon bald auf ein Elektrofahrzeug umsteigen", verkündete die Unternehmensberatung Bearing Point Mitte August 2021 in ihrem neuen "YouGov-Umfrage davon aus, in ihrem eutschlands Autofahrer sind immer mehr elektrisiert. Oder doch nicht? "Dersetzt sich fort: Fastder Deutschen will schon bald", verkündete die UnternehmensberatungMitte August 2021 in ihrem neuen " Trendbarometer Elektromobilität ". Von 2038 Menschen über 18 Jahren gingen 22 Prozent in der besagtendavon aus, in ihrem nächsten Auto elektrisch unterwegs zu sein. Bei den unter 25-Jährigen waren es sogar 27 Prozent. Im Februar hatte der Anteil insgesamt noch bei 18 Prozent gelegen.

selbst noch keinen Voll- oder Teilzeitstromer gefahren sind ( Reine E-Autos und Plug-in-Hybride teilten sich in etwa die Sympathie. Und: Immer mehr Autofahrer wollen umsteigen, obwohl siesind ( zum Kostenvergleich E-Autos/Verbrenner ). Die richtige Kommunikation scheine entscheidend zu sein, um die E-Mobilität weiter in die Breite zu tragen, so die Analysten.

Umfrage-Ergebnisse zu E-Autos kann man deuten

Noch immer wird die öffentliche Ladeinfrastruktur in Deutschland als Problem empfunden. ©Christoph Boerries Umfragen immer so eine Sache. Man kann ihre Resultate unterschiedlich deuten und auslegen. Sind ein Viertel viel oder wenig? Das kommt auf die Sichtweise an. Der Acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (1027 Personen ab 16 Jahre), kam im Mai 2021 zu einem tendenziell ähnlichen Ergebnis wie YouGov. "Wie im Vorjahr kommt für 24 Prozent der Bevölkerung die Anschaffung eines E-Autos in Betracht, bei einem Hybridfahrzeug sind es 31 Prozent", heißt es darin. Macht zusammen immerhin mehr als die Hälfte der Befragten. Allerdings betonten die Autoren der Umfrage eher die Nun ist das mitimmer so eine Sache. Man kann ihreund auslegen. Sind ein Viertel viel oder wenig? Das kommt auf die Sichtweise an. Der Mobilitätsmonitor 2021 , eine repräsentative Erhebung des Allensbach-Instituts im Auftrag von(1027 Personen ab 16 Jahre), kam im Mai 2021 zu einem tendenziell ähnlichen Ergebnis wie YouGov. "Wie im Vorjahr kommt fürder Bevölkerung die, bei einemsind es", heißt es darin. Macht zusammen immerhin mehr als die Hälfte der Befragten. Allerdings betonten die Autoren der Umfrage eher die Vorbehalte gegenüber der Elektromobilität , die sich kaum verändert hätten: "Abschreckend wirken (...) Anschaffungskosten (69 Prozent), Reichweite (67 Prozent), ein gefühlter Mangel an Ladestationen und lange Ladezeiten (66/60 Prozent) sowie Zweifel an der Umweltverträglichkeit (58 Prozent)."

Forscher sieht Kluft zwischen Meinung und Wirklichkeit

umweltfreundlicher Fahrzeuge sei viel weiter fortgeschritten, als es vielen Menschen bewusst sei: "E-Autos gelten noch immer als Kurzstreckenfahrzeuge, was der Realität aufgrund größerer und Thomas Weber, Vizepräsident von Acatech, sieht indes eine Kluft zwischen der Mehrheitsmeinung und den technologischen Fortschritten. Die Entwicklungsei viel, als es vielen Menschen bewusst sei: "E-Autos gelten noch immer als Kurzstreckenfahrzeuge, was der Realität aufgrund größerer und leistungsfähiger Batterien längst nicht mehr entspricht. Die Ladeinfrastruktur wächst in Deutschland im privaten, öffentlichen und gewerblichen Bereich, wird aber von vielen als unzureichend bewertet." Es gelte, so Weber, "die Lücke zwischen technologischem Fortschritt in der Mobilität und Akzeptanz in der Bevölkerung zu schließen".

E.on-Umfrage zeichnet rosiges Bild für Elektroautos

Oft hängt die Interpretation von Ergebnissen ein wenig auch vom Auftraggeber ab. Und von der Fragestellung sowie der befragten Gruppe (z. B. Alter oder Führerscheinstatus). So heißt es in einer Statista-Umfrage im ähnlichen Zeitraum, initiiert vom Energieriesen E.on: "Die Mehrheit der Deutschen steht der Elektromobilität aufgeschlossen gegenüber." Aktuell könnten sich 66 Prozent und damit zwei von drei Führerscheinbesitzern in Deutschland vorstellen, ein reines Elektroauto anzuschaffen. Männer (74 Prozent) mehr als Frauen (59 Prozent), Familien überdurchschnittlich häufig (78 Prozent) und Besitzer von Photovoltaik-Anlagen ganz besonders (82 Prozent). Im Ranking der Bundesländer ganz vorne sind Berlin und Bremen (je 71 Prozent), gefolgt von Hessen und Rheinland-Pfalz (je 70 Prozent) und Nordrhein-Westfalen mit 69 Prozent. Befragt wurden mehr als 2000 Führerscheinbesitzer zwischen 18 und 69 Jahren.

Wann ist eine Studie repräsentativ? Das macht eine repräsentative Umfrage aus Anders als in der landläufigen Meinung verbreitet, ist die Repräsentativität einer Umfrage nicht allein von der Menge der befragten Personen abhängig: "'Repräsentativ ist eine Studie also dann, wenn eine Stichprobe in ihrer Zusammensetzung und in der Struktur relevanter Merkmale möglichst ähnlich der Grundgesamtheit ist. Dies wird durch ein optimales Auswahl- und Befragungsverfahren erreicht. Werden dann die Stichprobengröße bzw. die Anzahl der Interviews erhöht, nimmt die Genauigkeit der Ergebnisse der Studie und damit die Sicherheit der Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit zu."



Oliver Janßen, damaliger Senior Director TNS Infratest, 2016 in einem Blogbeitrag für die PR-Agentur Maisberger.

Zahlen und Fakten – und die liefert in diesem Zusammenhang das Kraftfahrtbundesamt (KBA). Laut der obersten deutschen Meldestelle haben im Kalenderjahr 2021 die elektrifizierten Fahrzeuge den Diesel überholt (367.905 Zulassungen auf extern aufladbare Elektrofahrzeuge (Marktanteil BEV und PHEV damit knapp 22,6 Prozent). Dieselfahrzeuge kamen nur noch auf rund 361.151 Zulassungen (22,2 Prozent). Allerdings kann man selbst Zahlen noch (miss-)interpretieren, so wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier es tat: Der CDU-Politiker erklärte jüngst das von der Bundesregierung für 2020 angepeilte Ziel von "einer Million E-Autos auf deutschen Straßen" für erreicht, zählte dabei jedoch auch Plug-in-Hybride (werden vor allem als Dienstwagen oft nur mit Verbrennungsmotor gefahren) sowie elektrifizierte Busse und Nutzfahrzeuge mit. Am besten hält man sich also an– und die liefert in diesem Zusammenhang das(KBA). Laut der obersten deutschen Meldestelle haben im Kalenderjahr 2021 die Analyse: Darum sind E-Autos und Plug-in-Hybride so im Kommen ). Von Januar bis einschließlich Juli 2021 entfielenauf extern aufladbare Elektrofahrzeuge (Marktanteil BEV und PHEV damit knapp). Dieselfahrzeuge kamen nur noch auf rundAllerdings kann man selbst Zahlen noch (miss-)interpretieren, so wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier es tat: Der CDU-Politiker erklärte jüngst das von der Bundesregierung für 2020 angepeilte Ziel von "einer Million E-Autos auf deutschen Straßen" für erreicht, zählte dabei jedoch auch Plug-in-Hybride (werden vor allem als Dienstwagen oft nur mit Verbrennungsmotor gefahren) sowie elektrifizierte Busse und Nutzfahrzeuge mit.

Autohersteller verabschieden sich vom Verbrenner