er Lebensmittel-Discounter Aldi Süd bietet ab dem 6. Juni einen Elektroroller an. Für 999 Euro gibt es den eRetro Star von Nova Motors. Das Angebot läuft über den Dienst “Aldi liefert“ und ist bis zum 29. Juni erhältlich, beziehungsweise so lange der Vorrat reicht.

Der E-Roller in Retro-Optik fährt maximal 45 km/h schnell bei einer Leistung von 2 Kilowatt und hat eine Reichweite von ca. 40 Kilometern. Der Verbrauch wird mit 4 Kilowattstunden (kWh) auf 100 Kilometern angegeben. Fahren darf das Kleinkraftrad jeder, der einen Führerschein der Klasse AM (ab 16 Jahren) oder einen Pkw-Führerschein der Klasse B besitzt. Ausgestattet ist der 75 Kilogramm schwere Roller mit zwei Rückspiegeln, einem Haupt- und Seitenständer, abschließbarem Staufach, Fern- und Abblendlicht, einem zentralen Zünd- und Lenkerschloss sowie einem Ladegerät . Mit dem mitgelieferten Ladegerät kann der eRetro Star an jeder haushaltsüblichen Steckdose geladen werden. Durchschnittlich sechs bis acht Stunden benötigt die Batterie für eine komplette Ladung.

Für eine kultige Vespa muss man deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Interessenten können den E-Roller in jeder Aldi Süd Filiale kaufen. Mitnehmen kann man den Roller aber nicht. In der Filiale erhält man lediglich einen Pin, mit dem über die Homepage www.aldi-liefert.de die Lieferadresse sowie Kontaktdaten angeben werden. Geliefert wird der eRetro Star dann kostenfrei bis zur Bordsteinkante. Ab Kauf erhält man eine zweijährige Garantie . Wer den E-Roller direkt beim Onlineshop Nova Motors kauft, zahlt aktuell 1299 Euro. Dort wird die Reichweite mit 40-60 Kilometern jedoch großzügiger angegeben. Bei der Konkurrenz wird es ebenfalls teurer. So kostet beispielsweise eine elektrische Vespa 6400 Euro. Dafür gibt es jedoch bei der Vespa Elettrica eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Marginal günstiger wird es bei der E-Schwalbe. Das kultige elektrische Zweirad schafft maximal bis zu 50 Kilometer ohne Aufladung und kostet in der Basis 5390 Euro. Demnach ist das Angebot der Einzelkette Aldi Süd fair. Einziger Nachteil: Wie bei einigen Elektrorollern ist auch beim eRetro Star die Batterie fest verbaut. So kann man diese nicht abnehmen und bequem in der Wohnung laden, sondern muss eine Steckdose finden um seinen Roller dort anzuschließen.