2 -Ausstoß auf den Markt bringen dürfen, also Fahrzeuge, die keine klimaschädlichen Treibhausgase ausstoßen ( Zugunsten des Klimaschutzes will das Europäische Parlament in der EU ab 2035 keine Autos mit Verbrenner mehr zulassen. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte am 8. Juni in Straßburg dafür, dass Hersteller ab Mitte des nächsten Jahrzehnts nur noch Autos und Transporter ohne CO-Ausstoß auf den Markt bringen dürfen, also Fahrzeuge, die keine klimaschädlichen Treibhausgase ausstoßen ( Kommentar von AUTO-BILD-Chef Tom Drechsler ).

2 -Emissionen in der EU entstehen hier. Ziel des Gesetzentwurfs ist, klimaschädliche Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 55 Prozent zu senken, so sieht es der Plan "Fit für 55" vor. Damit soll Europa bis 2030 den CO2-Ausstoß auf den Stand von 1990 senken und bis 2050 klimaneutral werden. Der Straßenverkehr spielt dabei eine wichtige Rolle, rund 20 Prozent der CO-Emissionen in der EU entstehen hier.

2 mehr ausstoßen dürfen. Im Umkehrschluss ließen sich nur noch Fahrzeuge mit

Damit unternimmt das Europaparlament, eine der vier wichtigsten Institutionen der EU, alle Anstrengungen, damit die Flottengrenzwerte für neue Autos und Transporter ab 2035 auf null sinken. Das wiederum würde voraussetzen, dass Neuwagen, also Diesel, Benziner oder auch Hybride, kein COmehr ausstoßen dürfen. Im Umkehrschluss ließen sich nur noch Fahrzeuge mit batterielektrischem Antrieb oder Wasserstoff als Energiespeicher zulassen.



Deutschland hat sich schon zum Ausstiegsdatum 2035 bekannt. Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hatte im Namen der Bundesregierung dieses Ausstiegsziel genannt: Man stehe hinter dem Ziel, bis 2035 mit Verbrennungsmotoren bei Autos und Transportern abzuschließen. Auch mehrere große Autohersteller, darunter Mercedes und Ford , hatten im November 2021 auf der Weltklimakonferenz in Glasgow einen Verkaufsstopp für Verbrenner in den führenden Märkten ab 2035 gefordert. (So sind die Herstellerpläne zum Verbrenner-Aus

2 -Bilanz angerechnet werden. Die Abgeordneten des Europaparlaments sprachen sich auch dafür aus, dass keine klimafreundlichen synthetischen Kraftstoffe, sogenannte eFuels , angerechnet werden können. Mit diesen könnte ein klassischer Verbrenner klimaneutral betrieben werden. Wenn sich auch diese Position durchsetzt, wäre es gleichbedeutend mit dem Auslaufen aller Autos mit Verbrennungsmotoren, da eFuels nicht positiv bei der CO-Bilanz angerechnet werden.

Das sind die zurzeit besten E-Autos



2 zuvor der Atmosphäre entzogen wurde. Zwar sind die synthetischen Kraftstoffe, deren Kohlenwasserstoff mittels Energieeinsatz der Luft entzogen werden, per Saldo klimaneutral. Doch beim Verbrennen entstehen wieder Treibhausgase. Dennoch wird Synthetik-Sprit immer wieder als Alternative zur kompletten Elektrifizierung genannt. Allerdings setzen sie einen Energieüberfluss voraus. Noch dazu sind eFuels sehr teuer. Experten gehen von Herstellungspreisen eines Liters synthetischen Kraftstoffs von fünf Euro aus. Damit gäbe es keine Ausnahme für Verbrenner, die mit synthetisch erzeugtem Sprit betrieben werden. Denn streng genommen erzeugen auch mit Ökostrom erzeugte eFuels Emissionen aus einem Verbrennungsprozess, auch wenn das COzuvor der Atmosphäre entzogen wurde. Zwar sind die synthetischen Kraftstoffe, deren Kohlenwasserstoff mittels Energieeinsatz der Luft entzogen werden, per Saldo klimaneutral. Doch beim Verbrennen entstehen wieder Treibhausgase. Dennoch wird Synthetik-Sprit immer wieder als Alternative zur kompletten Elektrifizierung genannt. Allerdings setzen sie einen Energieüberfluss voraus. Noch dazu sind eFuels sehr teuer. Experten gehen von Herstellungspreisen eines Liters synthetischen Kraftstoffs von fünf Euro aus.

Kritiker befürchten auch, dass es davon schon zu wenig für Luft- und Schifffahrt gibt, die weniger leicht als Autos oder Transporter elektrisch betrieben werden können. Damit wären also auch eFuels keine Rettung für den Verbrenner, es wäre das Aus.

Diese Folgen dürften der Gesetzentwurf des EU-Parlaments für Autofahrer haben:

2 pro Kilometer betragen. Wenn sich Hersteller künftig nicht an die Vorgaben halten, müssen sie Strafe zahlen. Das dürfte für die Schon bis 2030 müssen die Treibhausgas-Emissionen von Neuwagen in der EU um 55 Prozent im Vergleich zu heute sinken. Wenn sich der Plan des Europaparlaments ungeändert durchsetzt, dürfen ab 2035 überhaupt keine neuen Autos mit Diesel- oder Benzinmotor mehr zugelassen werden. Schon jetzt darf der Flottenverbrauch im Schnitt nur 95 Gramm COpro Kilometer betragen. Wenn sich Hersteller künftig nicht an die Vorgaben halten, müssen sie Strafe zahlen. Das dürfte für die Autohersteller ein starker Anreiz sein, die Verbrenner auslaufen zu lassen und Entwicklung und Produktion neuer E-Autos noch schneller voranzutreiben.

Zoom Ab 2035 dürfen neue Autos in der EU kein CO2 mehr ausstoßen, eine Reduzierung um 100 Prozent wird angepeilt.



Es geht um alle neuen Pkw, also vom Kleinstwagen bis zum größten SUV , sowie um leichte Nutzfahrzeuge. Damit sind in der Regel kleine Transporter bis 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht gemeint und bis zu 1,5 Tonnen Nutzlast. Deren Auslaufen dürfte vor allem Lieferdienste und Handwerker betreffen.

Die Pläne sehen vor, dass der CO 2 -Rückgang 2035 gegenüber heute 100 Prozent beträgt. Das bedeutet null Emissionen für alle neu zugelassenen Wagen. Das wäre zwar kein explizites Verbot von Verbrennern. Aber wenn man ein neues Auto nicht mehr zulassen kann, kommt es einem Verbot der Benutzung auf öffentlichen Straßen gleich. Einem Betrieb auf Privatgelände wie auf Rennstrecken sollte das nicht widersprechen.

Auch das hat die EU mittlerweile ins Visier genommen. So will Brüssel "schädliche Folgen des Wettbewerbs" unter verschiedenen Energiesteuern mindern. Damit ist beispielsweise der in Deutschland geltende günstige Preis für Dieselkraftstoff gemeint, der um 18,4 Cent pro Liter geringer besteuert wird als Benzin, aber durch den Tankrabatt derzeit gleich viel kostet wie Superbenzin . Um das seit den 90er-Jahren geltende Dieselprivileg gibt es schon lange Diskussionen hierzulande. Die neue Ampelregierung hat bereits signalisiert, dass sie an das Privileg ranwill , indem sie eine EU-Energiesteuerrichtlinie umsetzt, "die unter anderem die steuerliche Angleichung von Dieselkraftstoff und Benzin vorsieht".

Wie sich der steigende CO2-Preis auf den Spritpreis auswirkt Jahr CO2-Preis/Tonne Preisaufschlag/Liter Benzin Preisaufschlag/Liter Diesel Pfeil Pfeil Abzweigung 2021 Abzweigung Abzweigung 2022 Abzweigung Abzweigung 2023 Abzweigung Abzweigung 2024 Abzweigung Abzweigung 2025 Abzweigung 25 Euro 30 Euro 35 Euro 45 Euro 55 Euro ca. 7 Cent ca. 8,4 Cent ca. 9,8 Cent ca. 12,6 Cent ca. 15 Cent ca. 8 Cent ca. 9,5 Cent ca. 11 Cent ca. 15 Cent ca. 17 Cent





In Brennstoffzellen kann Wasserstoff gespeichert werden, der emissionsfrei Fahrzeuge antreiben kann, vom U-Boot bis zum Triebwagen bei der Eisenbahn. Sie könnte auch im Autobau eine größere Rolle spielen als bisher, derzeit ist sie ein Nischenantrieb beim Toyota Mirai oder beim Hyundai Nexo . Brüssel schließt den Ausbau der Wasserstoff-Tankstellen explizit in seine Klimaziele ein, auch Wasserstoff-Autos gelten als emissionsfrei. Die Frage ist also: Hat Wasserstoff als Antrieb für Pkw eine Zukunft? Viele Experten sind eher skeptisch, denn um eine Energie-Einheit Wasserstoff zu produzieren, sind acht Energie-Einheiten Strom nötig. Den kann man bei batterieelektrischen Auto aber ohne Umweg direkt nutzen.

2 ausstoßenden Verbrennungsmotoren fahren, dürften diese Fahrzeuge 2035 auch nicht zugelassen werden", so die Einschätzung von Verkehrsrechtsanwalt Uwe Lenhart. Sie werden den Plänen nach ebenfalls zum Auslaufmodell. Die beiden Antriebsarten werden in den Plänen zwar nicht ausdrücklich genannt. Jedoch: "Da Hybride sowie Plug-in-Hybride auch mit COausstoßenden Verbrennungsmotoren fahren, dürften diese Fahrzeuge 2035 auch nicht zugelassen werden", so die Einschätzung von Verkehrsrechtsanwalt Uwe Lenhart.

Die CO 2 -Regeln gelten nur für Neuwagen, zugelassene Autos haben Bestandsschutz. Denn sie werden weder in den Klimaplänen genannt, noch gab es bislang Pläne dazu. Aktuell sind die Autos in Deutschland 2022 im Schnitt 10,1 Jahre alt. Ein guter Teil des Bestandes, rund 20 Millionen Pkw, wurde 2010 oder früher zugelassen. Auch 2030 und danach wird es also noch viele Verbrenner geben.

Auch Young- und Oldtimer sollten unter den Bestandsschutz fallen. Derzeit sind vor allem Verbrenner auf deutschen Straßen unterwegs. Stand 1. April waren rund 31 Millionen Benzin-Pkw und 15 Millionen Diesel-Pkw zugelassen, dazu eine Million gasbetriebene Autos und klassische Hybride ohne Lademöglichkeit. Reine E-Autos (BEV) und Plug-in-Hybride zusammen zählen gut eine Million.

Die EU-Staaten sollen verpflichtet werden, das Netz der Ladesäulen und Wasserstoff-Tankstellen an den Fernstraßen, also Autobahnen, Bundesstraßen, Land- und Kreisstraßen, auszubauen. So sollen E-Autos mindestens alle 60 Kilometer laden können. Brennstoffzellen-Fahrzeuge sollen alle 150 Kilometer Wasserstoff auffüllen können. Die Investitionskosten für die Ladeinfrastruktur schätzt die Kommission auf insgesamt 15 Milliarden Euro.

Zoom An Fernstraßen soll künftig alle 60 Kilometer eine Ladestation auf E-Autos warten.



2 -Abgabe. Schon zum Jahresbeginn 2022 machte sie Diesel um 8 Cent, Benzin um 7 Cent teurer. Die Kosten für das Abgeben von CO 2 in die Luft, also das Fahren mit einem Verbrenner, dürften nun von Jahr zu Jahr weiter steigen. Das dürfte vor allem Menschen auf dem Land und mit geringem Einkommen treffen. Überhaupt hinkt Deutschland mit der aktuellen CO 2 -Abgabe auf Treibstoffe den Vorgaben hinterher. Nun soll der Mineralölhandel CO 2 -Rechte kaufen, jedes Jahr weniger. E-Auto-Fahrer wiederum profitieren davon, sie können über die 2 -Abgabe in einem neuen EU-System aufgehen soll. Vor allem auf weiter steigende Spritpreise , allein schon durch die steigende CO-Abgabe. Schon zum Jahresbeginn 2022 machte sie Diesel um 8 Cent, Benzin um 7 Cent teurer. Die Kosten für das Abgeben von COin die Luft, also das Fahren mit einem Verbrenner, dürften nun von Jahr zu Jahr weiter steigen. Das dürfte vor allem Menschen auf dem Land und mit geringem Einkommen treffen. Überhaupt hinkt Deutschland mit der aktuellen CO-Abgabe auf Treibstoffe den Vorgaben hinterher. Nun soll der Mineralölhandel CO-Rechte kaufen, jedes Jahr weniger. E-Auto-Fahrer wiederum profitieren davon, sie können über die THG-Prämie Geld im Quotenhandel verdienen . Wie stark die Spritpreise weiter steigen, steht noch nicht fest. Klar ist aber, dass die deutsche CO-Abgabe in einem neuen EU-System aufgehen soll.

Um Bedenken von Staaten und Bürgern zu besänftigen, plant die EU einen Sozialfonds. In den soll ein Teil der Einnahmen aus dem Verkauf der CO 2 -Rechte fließen. Er soll vor allem den weniger finanzstarken Pendlern helfen, die zusätzlichen Lasten zu schultern. Auch hier gilt: Die Details sind noch offen.

Noch nicht. Damit die entsprechenden Gesetze in Kraft treten können, müssen sich in einem letzten Schritt noch EU-Staaten und das Europaparlament einigen. Wenn sich auch der Ministerrat der 27 EU-Mitgliedsstaaten für das Verbrenner-Aus entscheidet, sind die Pläne final. Im Anschluss an die Entscheidung vom 8. Juni stehen Verhandlungen mit dem Ministerrat an. Davon hängt ab, ob die Pläne für ein hartes Verbrenner-Aus noch abgemildert werden, und ob es Ausnahmen gibt.

Ende des Monats wollen die EU-Staaten ihre Position zu dem Verbot für den Verkauf von Benzin- und Dieselautos festlegen. Dann müssen die beiden EU-Institutionen noch eine gemeinsame Position finden, damit das Gesetz in Kraft treten kann. Wie lange diese Verhandlungen dauern, hängt von der Vereinbarkeit der Positionen ab und ist derzeit schwer absehbar. Zuletzt gingen Experten von mindestens anderthalb Jahren aus, bevor die Pläne verabschiedet sind.

Mit Material von dpa und Reuters