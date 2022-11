Die neue Euro-7-Norm für Pkw kommt 2025 – unter anderem mit schärferen Abgasregeln für Diesel-Neuwagen. Erstmals soll es nicht nur Grenzwerte für Auspuffabgase geben, sondern auch für Emissionen von Bremsen und Reifen . Das sehen Vorschläge der EU-Kommission vor, die Vertreter des Gremiums am 10. November 2022 in Brüssel vorstellten.

An Lösungen geforscht wird bereits: So stellte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrtechnik (DLR) das Forschungsfahrzeug ZEDU-1 vor, das unter anderem mit einem Absaugsystem Schadstoffmissionen bei Bremsen, Reifen und Fahrbahnoberfläche verhindert.

Die vielleicht berühmteste Feinstaubmessstation "Am Neckartor" in Stuttgart.

Nach den Plänen der Kommission, die noch mit den EU-Mitgliedsstaaten und dem EU-Parlament abgestimmt werden müssen, fallen die neuen Regeln für Auspuffabgase indes relativ gnädig aus. So sollen nach der Euro-7-Norm nur noch Diesel zugelassen werden, die nicht mehr als 60 Milligramm Stickoxid (NOx) pro Kilometer ausstoßen – so viel wie Benziner schon jetzt. Für Benziner ändert sich im Vergleich zu Euro 6 nichts. (So finden Autofahrer die Schadstoffnorm ihres Fahrzeugs heraus!)

Zudem müssten bestimmte Grenzwerte auch unter strengeren Bedingungen eingehalten werden – etwa bei Temperaturen von bis zu 45 Grad, also 7 Grad mehr als bisher. Überprüft werden sollen die Werte künftig bis zu einer Fahrzeuglebensdauer von zehn Jahren oder 200.000 Kilometer Laufleistung, das ist doppelt so viel wie bislang bei Euro 6.

Kategorie 7A: Sie soll für Autos gelten, deren Abgasreinigungssystem sich so anpasst, dass sie in Umweltzonen noch sauberer fahren. Kategorie Euro 7G: Sie hat Hybridautos im Blick, die in Umweltzonen dank Standortbestimmung (Geofencing) automatisch in den elektrischen Null-Emissions-Modus umschalten. Dazu sollen Kategorien kombiniert werden können, etwa zu "Euro 7+A" oder "7AG".