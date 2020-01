Wie Ghosn genau am 29. Dezember 2019 aus Japan entkam, ist weiter unklar. Der 65-Jährige sollbesitzen, von denen er nur einen abgegeben habe. Den zweiten habe er in einer abgeschlossenen Tasche mit sich tragen dürfen, berichtete der japanische Sender NHK ohne Quellenangabe. Die französische Agentur AFP meldete, ihr sei dies bestätigt worden. Aus libanesischen Jusitzkreisen hieß es, Ghosn sei miteingereist. Dem NHK-Bericht zufolge liegt den japanischen Behörden kein Vermerk über eine Ausreise des Ex-Managers vor. Ein Sprecher des französischen Außenministeriums wollte die Berichte über einen zweiten Pass nicht kommentieren.

Mittlerweile wurden in der Türkei sieben mutmaßliche. Darunter seien vier Piloten, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am 2. Januar 2020. In Tokiodas Haus des Gesuchten. Am 19. November 2018 war Ghosn in Tokio wegenfestgenommen und angeklagt worden. Laut Staatsanwaltschaft soll er auch private Investitionsverluste auf Nissan übertragen haben. Im April 2019 folgte dann dieaus der Untersuchungshaft – allerdings unter, um zu verhindern, dass er flieht oder Beweismaterial vertuscht. Unter anderem wurde ihm verboten, das Land zu verlassen.