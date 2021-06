K

reditkarten von American Express , kurz Amex-Card, ermöglichen Ihnen das bargeldlose Bezahlen beim Reisen, so wie beim Shopping - online als auch in vielen Geschäften weltweit. Neben der Zahlungsfunktion bekommen Sie mit einer American Express Karte auch ein breites Spektrum an Sonderleistungen und Versicherungen, die Ihnen keine andere Kreditkarte bietet: Flexibles Bonuspunktesystems, weltweite Verkehrsmittel- und Unfallversicherung, eine Einkaufsversicherung bei Diebstahl sowie Schutz bei Verspätungen von Flügen und Gepäckstücken, Gepäckverlust und verpassten Anschlussflügen.