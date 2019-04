Mit Blick auf drohende Diesel-Fahrverbote haben fünf hessische Großstädte die vom Verkehrsministerium geplante automatisierte Nummernschild-Erfassung scharf kritisiert: "Wir werden es nicht akzeptieren, dass unter dem Deckmantel des Umwelt- und Gesundheitsschutzes derart tief in Grundrechte eingegriffen wird", heißt es in einem am 27. November 2018 bekannt gewordenen Brief an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Die Umwelt-Dezernenten von Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Kassel und Gießen fordern darin die Einführung einer blauen Plakette statt der Erfassung, "die jede einzelne Fahrt unbescholtener Bürger in unseren Städten in bestimmten Straßenabschnitten" aufzeichne. In Frankfurt am Main soll es 2019 Diesel-Fahrverbote geben. Scheuer lehnt eine blaue Plakette bisher ab. Sie sei "der Einstieg in eine flächendeckende Verbotspolitik". Der Bundesverkehrsminister machte sich zuletzt wiederholt für die automatisierte Überprüfung von Fahrverboten stark. Das Portal Netzpolitik.org zitierte einen Brief Scheuers an die Fraktionen der Großen Koalition , in dem Scheuer ausführt, bei der Methode bliebe der Datenschutz gewahrt. Tatsächlich würden die erfassten Daten sofort gelöscht, wenn ein Fahrzeug nicht von Fahrverboten betroffen sei. Sollte ein nicht berechtigtes Fahrzeug in eine Fahrverbotszone einfahren, so "erfüllt der Fahrer wahrscheinlich den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit" heißt es weiter. In diesem Fall dürften die erhobenen Daten, also das Kfz-Kennzeichen, gespeichert und verwendet werden, um einen Bußgeldbescheid zu erstellen und damit das Fahrverbot durchzusetzen. Die Polizeigewerkschaft GdP stimmte den Plänen zu, sie wertet die automatischen Überprüfungen als Hilfe, damit die Arbeitsbelastung der Streifenpolizisten nicht überhandnimmt.