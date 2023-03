Auch Renault kann mit einem typischen Hochdachkombi dienen: dem Kangoo . In der Basis kostet der Franzose 23.350 Euro. Den Kangoo gibt es bereits seit 1998, mittlerweile in dritter Generation. Der jüngste Kangoo wurde 2021 vorgestellt, ist also noch recht frisch auf dem Markt. In der Basis leistet der Renault 102 PS (Benziner), der kleinste Diesel verfügt über 95 PS.