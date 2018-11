Febi Bilstein: Sexy Werkstattkalender 2019

D

# 10 Sexy-Kalender für 2019 1. US Car Classics 2019 Wandkalender - DIN A2 quer 2. Heiße Frauen und schnelle Autos 2019 Tischkalender - DIN A5 quer 3. Cars and Girls 2019 Wandkalender - DIN A3 quer 4. Girls & legendary US-Cars 2019 Wochenkalender 5. Girls & Bikes 2019 Wandkalender Fotos 6. Jungbauernträume 2019 Landlust von ihrer schönsten Seite 7. Schrauberträume 2019 erotischer Kalender für Schrauber- und Auto-Enthusiasten 8. schlepperKALENDER 2019 Traktoren & sexy Girls Werkstattkalender 9. Girls & cars 2019 Broschurkalender 10. Girls & Cars 2019 Wandkalender

er Werkstattkalender 2019 des Autoteile-Zulieferers Febi Bilstein entstand auf der spanischen Ferieninsel Mallorca. Ein Hotelzimmer, ein Pool, der Strand von Palma und das Meer dienten Fotograf Christian Deutscher fürs kommende Jahr als Kulisse. Davor ihr setzte der Essener Fotokünstler die Models Luca, Thanee und Dorothee auf über 6000 Fotos in Szene. Die besten zwölf Bilder schafften es in die 18. Auflage des Kalenders. Dessen rund 65.000 Exemplare wird an Kunden und Werkstätten rund um den Erdball verschickt.