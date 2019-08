Ferrari LaFerrari: Preis, kaufen, Michael Ballack

Da passt es natürlich, dass Ballack sich den 2013 präsentierten und auf 499 Exemplare (plus ein weiteres Exemplar, das medienwirksam zugunsten der Erdbebenopfer von Accumoli versteigert wurde) limitiertensichern konnte. Sichern deshalb, weil solche Ferrari-Sondermodelle so begehrt sind, dass Interessenten sich darauf bewerben und Ferrari sich die Käufer aussucht. Da Ballack eine Ferrari-Sammlung besitzt und ganz offensichtlich eine gute Beziehung zur Marke pflegt, war er einer der 499 Erstbesitzer. Was für ein guter Kunde Ballack für Ferrari ist, zeigt auch die Tatsache, dass er 2017 zum 70. Jubiläum der Marke nach Maranello eingeladen wurde und einen seltenen 375MM pilotieren durfte.

2012 beendete Ballack seine aktive Fußball-Karriere und ist seitdem als TV-Experte, Testimonial und womöglich bald als Fußball-Trainer unterwegs. Zu seiner Zeit bei Chelsea war Ballack einer der Top-Verdiener der Premier League. Kein Wunder also, dass er sich gleich mehrere Ferrari leisten kann. Zumal der LaFerrari, wie viele limitierte Hypersportwagen, ein gutes Investement ist.

Zwar hat Ferrari nie einen offiziellen Preis kommuniziert, doch derwird 2013 zwischengelegen haben. Sechs Jahre später soll. Der Händler Pape Classics aus Grünwald bietet den 963 PS starken Hypersportwagen mit gerade malzum Kauf an – viel gefahren ist Ballack also nicht.

Die Vossen-Felgen sind zwar sündhaft teuer aber nicht original. Dafür wird ein FXX-K-Radsatz mitgegeben.

Der Spec des LaFerrari ist klassisch:– so hat ein Großteil der 499 gebauten Fahrzeugen die Hallen in Maranello verlassen. Was Ballacks Ferrari besonders macht, sind die Details. Diewurden speziell angefertigt und sollen. Im Preis mitinbegriffen ist zudem ein seltener Satz, die ursprünglich separat bestellt werden mussten und deutlich über 20.000 Euro gekostet haben. Zusätzlich ist auf den Türen jeweils eineaufgeklebt, und auch die personalisierte Lenkradspange wurde mit dem Schriftzug "Lucky 13" versehen. Schließlich hatte Ballack bei all seinen Vereinen stets die