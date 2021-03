Fiat 500 (2020): Test, Motor, Preis

r war ein echtes Paradebeispiel für das Thema. Und ein optischer Volltreffer, der. Es gab sogar Zweizylindermotoren, die so schön altmodisch unrund schnatterten. Mit Auge, Ohr und Bauch zurück in die 60er. Hach! Und nun?blitzt, Türen entriegeln sich elektrisch,lugt unter der Heckschürze hervor. Und: Es brummt nicht, es summt. Ganz schön modern für den

Dabei bleibt der, derin der Preisliste steht, ein ganz eigenständiger Typ. Mit Batterien im Boden statt im Kofferraum. So nehmen sie dem Gepäck keinen Platz weg. Den Passagieren auch nicht – dasbelegt flach gestapelt den Raum. Im Fond sollten dennoch nur gelegentlich Erwachsene mitreisen, der Knieraum ist extrem knapp. Vorn geht es besser. An die kurzen,kann man sich gewöhnen. Echtenbieten sie aber leider nicht. Dast stünde auch einem erwachseneren Auto gut. Einfür den Fahrer wird von einem extrabreiten Berührbildschirm begleitet. Darauf: Navi , Unterhaltung, Fahrassistenz – alles auf topaktuellem Niveau.für die Bedienung der Klimaanlage erleichtern die Orientierung. Schade: Die Haptik der beiden(für Lautstärke und Fahrmodi) wirkt ärmlich.

Den Sprint auferledigt der Fiat in. Zum Vergleich: Einist etwas langsamer. Die 118 PS Leistung beziehungsweise 220 Newtonmeter Drehmoment nutzt Fiat also anständig aus. Obwohl der 500 garantiert kein Leichtgewicht ist. In Richtung 1,4 Tonnen geht’s – allein das Akku-Paket nimmt fast sechs Zentner ein. Die bescheideneist der Nebeneffekt. Vier Erwachsene an Bord? Dann bliebe nichts mehr fürs Gepäck.