Bauzeit: 2007 bis heute

Motoren: 69 PS (1.2) bis 190 PS (Abarth 695)

Preis: ab 3000 Euro

Insassensicherheit (Euro-NCAP-Crashtest 2007): 5 Sterne

500

Nuova 500

Eine Hommage an den legendärenund zugleich der Beleg für erfolgreich umgesetztes Retrodesign. Fiat hat den Kleinen in den letzten Jahren komplett in den Fokus gerückt, dazu seine De­rivate 500L und 500X – fast nichts: Seit 2010 läuft der "TwinAir­"-Turbomotor im Pro­gramm – wie damals beimein Zweizylinder. Der moderne Motor mit nur 875 ccm Hubraum leistet 85 oder 105 PS. Längst nicht der stärkste Antrieb:Anfang 2013 gab es ein Facelift, vor­rangig an den Heckleuchten mit mittiger Aussparung zu erkennen. Daher wirken die zuvor gebauten Modelle keineswegs alt. Allerdings hat der 500 nach der Modellpflege vor allem qualitativ zugelegt.