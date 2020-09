Derdes 500e schicktan die Vorderachse. Damit geht es aus dem Stand in zügigen, bis 100 km/h sind es gute 9,0 Sekunden. Der von Samsung zugeliefertemit einer Kapazität vonbefindet sich zwischen den Achsen auf dem Boden des Autos und erhöht das Gewicht. Mindestenselektrischer Reichweite sollen nach WLTP in dem Stromspeicher stecken, im Stadtverkehr sogar noch einige mehr. Dort haben wir bei unserer Ausfahrt 27 Kilometer zurückgelegt und die Batterieladung dabei um zehn Prozent gesenkt. Der angezeigte Verbrauch lag bei, eine Akkuladung wäre so nach 285 Kilometern zumindest im von uns gefahrenenbereits aufgebraucht. Neben diesem Modus gibt es die beidenbei dem sich der Fiat 500e nahezu komplettfahren lässt (

Straffer als sein Vorgänger: Der neue 500er ist zwar um Komfort bemüht, es klappt aber nicht immer.

An diebeim Zurücknehmen des Fahrpedals gewöhnt man sich dabei sehr schnell. Im, der maximale Reichweite ermöglicht, stehen jedochund eine Maximalgeschwindigkeit vonzur Verfügung. So wird es schnell langweilig und träge hinter dem Steuer. Dasmit Wechselstrom beidauert, mit haushaltsüblichen 3 kW vergehen satte 15 Stunden, bis der Akku voll ist. Deutlich besser ist das Schnellladen mit Gleichstrom, das beinurdauert. In Fahrt ist der 500e durchaus knackig, was sich auf den Straßen Turins zeigt, die reich an Löchern und Unebenheiten sind. Obwohl er auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Komfort und Stabilität setzt, ist der neue 500als sein Vorgänger abgestimmt. In einigen Fällen ist die, und die Bodenunebenheiten werden an die Insassen weitergeleitet. Zum Ausgleich gibt esund ein Plus an Fahrspaß.