"Zu Tode geliebt": So mancher Besitzer versteht den Spruch falsch und investiert zu wenig Zeit und Geld in die Panda -Pflege. Die Folge: ein schlechtes Zeugnis der TÜV-Prüfer.

Bauzeit: 2012 bis heute

Motoren: 69 PS (1.2 8V) bis 95 PS (1.3 JTD MJ)

Preis: ab 3300 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2018): -

Solides Fahren garantiert, der Panda hat gegenüber dem Vorgänger an Qualität zugelegt. Ab und an sind auch Langstrecken drin, ohne dass diese zur Tortur werden. Der große Diesel beschleunigt den Kleinwagen auf über 180 km/h.Die beiden Benziner, der zäh arbeitende 1,3-Liter-Vierzylinder mit 69 PS und der sparsame 0,9-Liter-Zweizylinder-Turbo mit 85 oder 90 PS seit Mitte 2018, erreichen sogar 6d-Temp. Der Zweizylinder ist obendrein in einer Erdgasversion erhältlich.