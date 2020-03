D

ie zweite Fiat Tipo-Generation ist seit 2016 auf dem Markt, es wird also Zeit für ein Facelift . Wie das aussieht, verraten jetzt offenbar, die auf dem Instagram-Account von Cochespias aufgetaucht sind. Die Leak-Bilder zeigen offenbar eine sportliche Ausstattung des Fiat Tipo, das wird am Heck recht deutlich. Der Dachkanten-Spoiler, den es bereits in der Variante Tipo Sport gibt, wächst mit dem Facelift offenbar und ist aerodynamischer geformt. Die Rücklichter verjüngen sich nicht mehr ganz so stark auf der Heckklappe und statt des Fiat-Logos trägt der Tipo offenbar zukünftig den ausgeschriebenen Markennamen. Die neue Heckschürze wird von einem mächtigen schwarzen Element beherrscht, das offenbar keine Öffnungen für die Auspuffendrohre hat.