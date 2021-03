Bauzeit: 2014 bis heute

Motoren: 90 PS (1.5 TDCi) bis 140 PS (1.0 EcoBoost)

Preis: ab 8500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2013): 4 Sterne

Praktisch ist die seitlich öffnende Hecktür des EcoSport.



Ein weltweit produziertes Mini-SUV, seit 2014 auch in Deutschland angeboten. Basis ist die siebte, bei uns ab 2008 verkaufte Generation des Fiesta . Weil der, nun ja, rustikal zusammengesteckte EcoSport die hiesigen Fugen-Fetischisten nicht auf Anhieb begeistern konnte, folgten schon 2015 das erste Facelift und 2017 die zweite Modellüberarbeitung. Zunächst entfiel auf Wunsch das außen an der, anschließend wurde das viele Hartplastik im Innenraum teilweise weich umschäumt.Bis 2017 war der EcoSport auch mit Allradantrieb zu haben. Der wird in der Viermeterklasse aber kaum nachgefragt, musste deshalb weichen. Auch einist aktuell nur noch für den mittleren Benziner zu haben. Das sind übrigens alles Einliter-Dreizylinder der EcoBoost-Generation; die Diesel sind 1,5-l- Vierzylinder. Ein wie von Ford gewohntsollte übrigens niemand erwarten, die Abstimmung geriet weich mit Neigung zum Poltern, aber trotzdem nicht komfortabel – und der Geradeauslauf ist eher wankelmütig.. Sie lässt sich leicht bedienen, benötigt in engen Parklücken aber viel Platz.Ein paar Leser bemängelten dievon 1100 kg gebremst, vereinzelt Elektronikmucken wie von der Wegfahrsperre nicht erkannte Schlüssel. Falsches Motoröl weicht den Zahnriemen der Ölpumpe auf – Motorschaden. Rückrufe: Bei 1500 Fahrzeugen des Baujahrs 2016 aus indischer Produktion gab es fehlerhafte Schweißnähte an den vorderen Querlenkern. Die konnten sich im Extremfall deformieren und so ein unkontrollierbares Fahrverhalten hervorrufen. Und bei Automatikgetrieben kann dieversagen, was zum Streik der Kraftübertragung führt.