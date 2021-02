Nach vier Jahren steht 2022 ein Facelift für den Ford Focus an. Das wird bereits fleißig getestet und ist dabei den AUTO BILD-Erlkönigjägern vor die Kamera gefahren. Die Bilder zeigen, dass der Kompakte mit weiter unten positioniertem Tagfahrlicht bekommt, die an den Mondeo erinnern. Auch die Schürze wird offenbar überarbeitet. Hier scheinen die Designer Hand an die Aussparung der Nebelscheinwerfer gelegt zu haben. Ansonsten ist die Tarnung zurzeit noch zu umfangreich, um explizite Änderungen zu erkennen. Amschrumpfen die Leuchten, hier ist eine neue, eckigere Lichtsignatur zu erkennen.