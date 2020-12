Platz 1 mit 575 von 800 Punkten: VW Golf 1.5 eTSI OPF. Sieger in allen Disziplinen: Motor, Fahrwerk, Platz – aber teuer. Preis: ab 29.688 Euro (Ersparnis bei carwow.de bis zu 4382 Euro). Sieger in allen Disziplinen: Motor, Fahrwerk, Platz – aber teuer.

zusätzlichen Batterie speichern, beim Starten und Gasgeben den Verbrenner elektrisch unterstützen. Das verbessert das Anfahren, spart Sprit und nennt sich Mildhybrid, also E-Unterstützung, ohne dass wir die Batterie vorher an der Steckdose aufladen müssen. Somit sind wir auch schon mittendrin im Vergleichstest: Welcher Hybrid ist der König der Kompakten. Warum sind wir da nicht viel früher drauf gekommen? Einfach einen Startergenerator ins Auto einbauen, die Energie, die sonst beim Bremsen verloren ginge, in einerspeichern, beim Starten und Gasgeben den Verbrenner elektrisch unterstützen. Das verbessert das Anfahren, spart Sprit und nennt sich, also E-Unterstützung, ohne dass wir die Batterie vorher an deraufladen müssen. Somit sind wir auch schon mittendrin im Vergleichstest: Welcherist der König der Kompakten.

Der Golf bietet viel und kostet dafür auch am meisten

Da wäre schon mal der Bestseller: Den VW Golf bauen sie als 1.5 eTSI mit 48-Volt-Bordnetz, dann hat er einen 1,5-Liter-TSI und ein Siebengang-DSG, leistet 150 PS. VW bietet dieses Auto nicht als Handschalter an, entsprechend teuer ist die ganze Sache. 34.250 Euro in der von uns bewerteten Testwagenausstattung! Somit ist der Golf 6000 Euro teurer als Ford Focus und Hyundai i30 und kostet sogar 8000 Euro mehr als der Mazda3. Bleiben wir beim Japaner, denn der macht ganz schön viel anders als die anderen. Zum Beispiel das Motorenkonzept: 2,0-Liter-Sauger mit 150 PS, kein Turbo, trotzdem rasant. Das ist auch das Stichwort für den Ford Focus: nicht vier, sondern drei Zylinder und auch nur ein Liter Hubraum, dafür mit 155 PS eine Menge Feuer. Der Vierte im Test ist der Hyundai i30, er hat sich gerade frisch gemacht und einen 1.5er-Vierzylinder mit 159 PS unter der Haube. Wie gesagt: alles Autos, die mit Elektrohilfe mehr Laune machen und dabei weniger verbrauchen, im Test 6,5 (VW und Hyundai), 6,7 (Mazda) und 6,8 Liter (Ford).

Mit seiner Bedienung kann der Mazda3 ordentlich punkten

Fangen wir beim Exoten an. Ja, der Mazda3 ist anders, hat einen Saugmotor, ist mit 4,46 Metern der Längste, hat aber am wenigsten Platz. Wie das geht? Einfach das Dach weit runterziehen, sieht gut aus, hinten einsteigen willst du aber nur Kindern zumuten, alle anderen stoßen sich den Kopf. Ob wir dem Mazda böse sein können? Nee, auch wenn der Schulterblick wegen der riesigen C-Säule und zu kleiner Fenster eigentlich überflüssig und der Kofferraum wegen der hohen Innenladekante doof zu beladen ist. Nee, wir müssen die Qualität des Japaners loben. Tiefe Sitzposition, Cockpit um den Fahrer herumgebaut, Drehdrücksteller wie der iDrive-Controller bei BMW, softer Kunststoff auch hinten. Den Mazda kaufst du, weil du verliebt bist! Und den Golf, weil die Vernunft siegt. Guter Einstieg hinten, ordentlich Kopffreiheit, Kofferraum zwar nicht am größten, aber am besten nutzbar, doppelter Ladeboden, sogar mit Arretierung, damit er dir beim Einladen nicht auf den Kopf fällt.

Aber wir müssen über Qualität sprechen, die ist schlechter als beim Vorgänger: Hartplastik ab B-Säule, keine Gasdruckdämpfer mehr an der Motorhaube, sondern Stange (wie die anderen) – und das Navi für 1170 Euro überarbeitet ihr noch mal, ja? Bei unserer Testfahrt war die Funktion "Radio/Medien" leider "gerade nicht verfügbar", Folge: schwarzer Bildschirm. Sprachbedienung und Hochfahren des Systems mit breiter Streuung. Hey, Volkswagen! Zu Weihnachten gibt's als kleine Wiedergutmachung für alle Pralinen und danach ein Update. Ja?

Beim Platzangebot schlägt den Focus hier niemand

Apropos Sprachbedienung geht nicht: Das Ford-Navi ist im Testwagen zumindest nicht aufpreispflichtig, die Kölner sollten aber dringend die Icons größer machen und Kurzwahltasten einbauen. Ansonsten ist der Focus gut in Form. Viel Platz hinten, größter Kofferraum mit 1354 Litern bei umgelegter Rückbank. Leider entsteht dann eine riesige Stufe, und der Kofferraumboden ist auch arg labbrig. Wenn ihr das beim Facelift ändert: Bitte auch USB-Anschlüsse im Fond einbauen, die 12-Volt-Steckdose wirkt arg antiquiert. Und schmeißt bloß nicht den Filz in den Türablagen raus (da klappert nix!) oder den Türkantenschutz, der automatisch rausfährt. Und dann wäre da noch der Koreaner, was eigentlich nicht stimmt, denn der Hyundai i30 kommt aus der Slowakei und ist auch sonst ganz Europäer. Sein Platzangebot ist klasse, da hatten sie eindeutig den Golf im Focus (oder beide), der i30 hat neues Multimedia mit 10,25-Zoll-Touchscreen, guter Spracheingabe, Kurzwahltasten und Drehrädchen für laut und leise.

Wir applaudieren: Die Kofferraumseiten sind endlich mit Filz ausgeschlagen, bravo! Wir haben aber trotzdem noch was zu meckern: Der doppelte Boden ist nur zu einem Drittel nutzbar, dahinter kommt die Hybridbatterie, hohe Innenkante und unschöne Stufe beim Umklappen der Sitze.

Das Fazit: Glückwunsch, VW! Der Golf gewinnt auch diesen Vergleich, ist das kompletteste Auto – auch als Mildhybrid. Aber VW muss sein Multimediasystem dringend verbessern. Denn die Konkurrenz ist dicht an der Stoßstange – und ist viel günstiger. Ford, Hyundai und Mazda sind gute Alternativen. Weitere Details zum Test gibt es in der Bildergalerie. Vier Kompakte mit Mildhybrid im Test zur Galerie

