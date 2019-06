Ford Focus RS: Getunter Fronttriebler mit 900 PS

D

er Ford Focus RS ist ein echtes Kompakt-Geschoss, die zweite Generation des Renn-Focus leistet ab Werk schon 305 PS und ist über 260 km/h schnell. Für einen britischen Tuner war das aber nicht genug: Der junge Mann kitzelte die dreifache Leistung aus dem Motor , züchtete den Hot Hatch auf unglaubliche 900 PS! Noch beeindruckender wirkt es, wenn man die Antriebsart des Tuning-Focus betrachtet: Da hat der Brite nämlich nicht auf ein Allrad-Getriebe umgestellt, wie es bei solchen Leistungs-Monstern sonst üblich ist. Dieser Power-Ford wird wie die Werksversion über die Vorderräder angetrieben. Wie das möglich ist? Um die immense Kraft auf die Straße zu bringen und die Fahrbarkeit des 900-PS-Autos zu garantieren, hat der Tuner dem RS ein Syvecs Powertrain Control-Steuergerät verbaut, das die Leistung in den ersten Gängen automatisch begrenzt. So wird ein übermäßiges Durchdrehen der Räder verhindert und die Bodenhaftung beibehalten. Erst in den höheren Gängen macht der Motor auf und lässt die volle Kraft auf die Vorderräder los. Ein genialer Schachzug – der anscheinend voll aufgegangen ist.