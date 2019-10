Ford Mach E (2020): Mustang-SUV, Elektroauto, Teaservideo

Das verrät ein neues Teaservideo, das auf den markeneigenen Social-Media-Kanälen veröffentlicht wurde. Viel zeigt das Video nicht; zu sehen sind Details wie die eindeutig Mustang-inspirierten Scheinwerfer und eine Designskizze des Profils. Doch allein diese Zeichnung zeigt die Einflüsse des Sportwagens: Die Fensterlinie und die Motorhaube sind eigentlich eindeutige Merkmale des Mustang.Ursprünglich stand die Bezeichnung "Mach 1" im Raum. Allerdings trägt auch eine Powerversion des Ford Mustang von 1969 diese Bezeichnung. Mustang-Fans wären bestimmt irritiert, wenn in Zukunft auch ein neumodischer Crossover mit Elektroantrieb diesen Namen tragen würde.

Bereits 2018 ließ sich Ford den Namen "Mach E" schützen und veröffentlichte diese Designskizze.

Bereits 2018 hat Ford das erste Teaserbild des neuen Elektroautos veröffentlicht. Eine Designskizze, die nach eigenen Angaben "vom Mustang inspiriert" ist. Besonders die Rückleuchten, offenbar in drei Balken ausgeführt, erinnern an das Muscle Car . Mit technischen Details hält sich Ford noch zurück, verrät aber schon, dass das E-Modell eineschaffen soll. Das Projekt läuft unter der internen Bezeichnung CX430. Als Plattform soll die C2-Bodengruppe des Focus dienen. In der Ford-Modellpalette soll der CX430 oberhalb des Kuga angesiedelt sein. Ob das E-Modell nur mit Vorderradantrieb ausgestattet sein wird oder auch eine Allrad-Variante geplant ist, ist noch nicht klar. Der elektrische Ford Mach E dürfte auf der LA Auto Show (22. November bis 1. Dezember 2019) gezeigt werden.