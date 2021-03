Bauzeit: 2015 bis heute

Motoren: 150 PS (2.0 TDCi) bis 187 PS (Hybrid)

Preis: ab 11.500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2014): 5 Sterne

Das ist er: Genau genommen ein Einwanderer aus Amerika. Denn in den USA gibt es den Mondeo als Ford Fusion schon seit Herbst 2012. Produziert wird der Mittelklässler für Europa erst seit 2015 im spani­schen Valencia. Der Vorlauf sollte für ein ordentliches Produkt ohne Kinderkrankheiten reichen.

Bauzeit: 2007 bis 2014

Motoren: 101 PS (1.8 TDCi) bis 240 PS (2.0 EcoBoost)

Preis: ab 2000 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2007): 5 Sterne

Gigantisch groß und schwer. Mit knapp 1,90 Meter Breite kommt er der legendären Merce­des S-­Klasse (W 140) nahe. Und je nach Karosserievariante, Ausstat­tung und Motorisierung wiegt der Mondeo bis zu 1,8 Tonnen. Es gibt ihn mit Schräg­- und Stufenheck sowie als Kombi Turnier. Dass er in einem frühen Vergleichstest knapp den Platzhirsch VW Passat bezwang, zeigt: Die intensive Modellpflege hat sich für die Kölner gelohnt.Der vierte Mondeo bie­tet verbesserten Abrollkomfort: Die Federn sprechen geschmeidig an, die Fahrgeräusche sind angenehm leise. Und wenn unter der Haube der 220-­PS­-Motor von Volvo sitzt, blei­ben kaum Wünsche offen. Öfter ar­beitet dort allerdings ein TDCi­-Diesel. Und der schlägt sich mit einemherum. Als Turnier ist der Mondeo mit einemein begehrter Lastesel.

Bremsen

Eigentlich eine Paradedisziplin der Kölner. Doch gerade der Mondeo der fünften Generation zeigt schon in jungen Jahren übermäßigen Verschleiß der Bremsscheiben . Einheitlich gut schneiden alle Jahrgänge ab in puncto Bremsleitungen, bei der Funktion der Feststellbremse sowie den Bremsschläuchen.Da leckt was: Das aktuelle Modell fällt ebenso wie der Vorgänger übermäßig mit undichten Motoren auf. Bei der älteren Generation sind defekte Abgasanlagen ein (Ford-typisches) Problem. Okay ist die AU-Bilanz bis zur vierten HU.